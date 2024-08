Na Wspólnej, odcinek 3883: Michał znienawidzi Brygidę! Wpadnie w ręce naciągaczki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3883 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3883 odcinku "Na Wspólnej" Michał zacznie być wrogo nastawiony do Brygidy, gdy odkryje, że to ona pisała z nim jako Julita na portalu randkowym. Brzozowski będzie miał do niej ogromny żal o to, że zabawiła się jego kosztem i nie będzie mógł jej tego wybaczyć. I nawet interwencja Igi, która wreszcie dowie się, że w historii przyjaciółki chodziło o jej byłego kochanka, niewiele tu zdziała, gdyż on wciąż będzie na nią zły. I to do tego stopnia, że w 3883 odcinku "Na Wspólnej" oschle poinformuje ją o jej nowym stanowisku pracy u siebie i Ilony (Anna Samusionek), na które awansuje, gdy przeprowadzi z ich klientem bardzo udaną transakcję i to ze Zdybicką nakaże jej się kontaktować we wszelkich sprawach.

Michał zacznie umawiać się z naciągaczką w 3883 odcinku "Na Wspólnej"!

Mimo tego w 3883 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski nie będzie chciał rezygnować z randkowania i szybko znajdzie sobie pocieszenie za Julitę. Tyle tylko, że wpadnie z deszczu pod rynnę, gdyż kolejna dziewczyna także go oszuka, ale w inny sposób! Michał nie zorientuje się, że jest dla nowej wybranki jedynie portfelem, ale kobietę szybko przejrzy jego syn. W 3883 odcinku "Na Wspólnej" zaniepokojony Ignaś zjawi się u Igi i zaalarmuje ją, że Brzozowski obecnie umawia się ze zwykłą naciągaczką. I choć Przybysz nie będzie chciała się do tego mieszać, to Brygida uzna, że nie można tego tak zostawić. Przyjaciółka Igi odczuje potrzebę działania, aby chociaż w ten sposób zrehabilitować się Michałowi za to, co mu zrobiła. Tym bardziej, że będzie mieć względem niego ogromne wyrzuty sumienia.

Brygida i Michał będą razem w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

I to sprawi, że w 3883 odcinku "Na Wspólnej" będący świadkiem całej sytuacji Kuba (Przemysław Cypryański) nie będzie miał żadnych wątpliwości, że Brygida zakochała się w Michale, co później jeszcze sama udowodni Idze. Przyjaciółka Przybysz czule zaopiekuje się Brzozowskim, gdy ten padnie ofiarą wspólnika siostry Wójcickiego, Tamary (Agnieszka Bogdan), którego nakryje w mieszkaniu byłej kochanki. I to właśnie ona w 3886 odcinku "Na Wspólnej" naprowadzi policjantów na właściwy trop Pablo (Jakub Kwaśniewicz), gdy nie zostawi on żadnych śladów, a na dodatek nie zarejestrują go żadne kamery z monitoringu. Poza tymi prywatnymi Brygidy! Ale czy to wystarczy, aby Michał jej wybaczył i aby w końcu mogli być razem? przekonamy się już niebawem!