Na Wspólnej, odcinek 3875: Michał przejrzy Brygidę! Odkryje, że podawała się za kogoś innego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3875 - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3875 odcinku "Na Wspólnej" Michał zabierze Brygidę na zakupy, gdy Ilona (Anna Samusionek) uzna, że trzeba kupić dziewczynie eleganckie ubrania, aby mogła godnie reprezentować ich firmę jako sprzedawczyni. A stanie się to nie bez przyczyny, gdyż przyjaciółka Igi kolejny raz mocno się wykaże w oczach Zdybickiej. Zdradzamy, że wspólniczka Brzozowskiego nie będzie zadowolona, gdy Michał poprosi Brygidę, aby pokazała apartament jednemu z ich klientów. Ilona będzie przekonana, że Brygida sobie nie poradzi, ale będzie w dużym błędzie, gdyż dzięki niej mężczyzna nie zdecyduje się na zakup wyłącznie jednej willi, a dwóch! I wówczas Zdybicka postanowi ją awansować, co Brygida przyjmie z dużym entuzjazmem. Ale ten w 3875 odcinku "Na Wspólnej" szybko opadnie, gdy inna prawda o niej wyjdzie na jaw!

Michał odkryje, że to Brygida flirtowała z nim jako Julita na portalu randkowym w 3875 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3875 odcinku "Na Wspólnej" Brygida i Michał spędzą naprawdę miłe chwile w galerii handlowej, gdzie przyjaciółka Igi kompletnie zaskoczy jej byłego kochanka swoim odmienionym wyglądem. Brzozowski będzie pod ogromnym wrażeniem Brygidy, ale jego zachwyt nad nią wcale nie potrwa długo! A to dlatego, że w 3875 odcinku "Na Wspólnej" Michał w końcu odkryje, że to ona podawała się za Julitę na portalu randkowym i ostro się wścieknie! Tym bardziej, że dojdzie do tego sam, a dziewczyna nie piśnie mu o tym słowa. I choć Brygida zaczęła mieć wyrzuty sumienia i naprawdę chciała mu się przyznać, to w ostatniej chwili się jednak wycofała, gdy zobaczyła, że Brzozowski już pisze z inną. I nie dość, że wówczas pozbyła się swojej rywalki to jeszcze wróciła z nim do flirtowania jako Julita, co w końcu się wyda!

Brzozowski ostro wścieknie się w 3875 odcinku "Na Wspólnej", a Brygida załamie!

W 3875 odcinku "Na Wspólnej" Brygida kompletnie się załamie po wybuchu Michała. Dziewczyna poszuka wsparcia u swojej przyjaciółki Igi, która już wcześniej, także nie wiedząc, że we wszystkim chodzi o nią i jej byłego kochanka, radziła jej, aby powiedziała mu prawdę, ale ona jej nie posłuchała. Ale mimo tego w 3875 odcinku "Na Wspólnej" Przybysz jej nie zostawi. A na dodatek spróbuje naprawić całą sytuację. Dlatego ściągnie i do siebie Brzozowskiego, z którym ostro się rozmówi. Co z tego wyniknie? Czy Michał wybaczy Brygidzie i da jej jeszcze jedną szansę? Czy będą w końcu razem? Przekonamy się już niebawem!