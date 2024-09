Na Wspólnej, odcinek 3886: Damian nakryje Monikę z Brunem! Oszaleje z zazdrości o żonę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3886 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Kajtek (Mikołaj Szostek) umówi się z kolegą, dzięki czemu Monika będzie miała czas dla siebie, który oczywiście postanowi spędzić z Brunem. Stęsknieni kochankowie umówią się na kolejne spotkanie i od razu wpadną sobie w objęcia, czego przypadkiem świadkiem stanie się sam Damian! W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Cieślik dozna szoku, gdy na własne oczy zobaczy jak jego żona całuje się z Krawczykiem, przez romans z którym już wcześniej rozpadła się ich rodzina. Senator nie będzie miał pojęcia, że kochankowie znów się spotykają, a nawet postanowili być razem, dlatego tak mocno ich widok go nie tylko zaskoczy, ale także i zaboli!

Damian nie zniesie widoku Moniki z Brunem w 3886 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Damian będzie tak zbulwersowany widokiem Moniki i Bruna, że od razu poskarży się Martynie. Oczywiście, Cieślik przykryje się tutaj synem i wyzna ukochanej, że nie wyobraża sobie tego, jak na wieść o tym zareaguje Kajtek. Tym bardziej, że doskonale zdawał sobie sprawę, jak mocno przeżył ich rozstanie, a także wieść o tym, że to Krawczyk zniszczył ich rodzinę. W 3886 odcinku "Na Wspólnej" Damian zacznie straszliwie bać się o swojego syna, ale nie będzie świadomy tego, że Kajtek już o wszystkim wie, a na dodatek to akceptuje, gdyż na myśl mu nie przejdzie, że Cieślikowa mogła mu o wszystkim powiedzieć. A już tym bardziej, że ich syn da na to swoje błogosławieństwo po tym jak przecież sam nie polubił jego nowej partnerki!

Martyna zrozumie, że Damian wciąż kocha Monikę w 3886 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 3886 odcinku "Na Wspólnej" Martyna od razu domyśli się, że ukochanemu wcale nie chodzi o syna, a jego samego. Szulcowa na własne oczy zobaczy, jak bardzo Cieślik to przeżywa i szybko zda sobie sprawę, że tak naprawdę wciąż kocha swoją żonę, skoro jest o nią taki zazdrosny. I w 3886 odcinku "Na Wspólnej" nieco ją to zmartwi. Tym bardziej, że przecież to on jako pierwszy zostawił niewierną Monikę i zaczął układać sobie z nią nowe życie. Ale najwyraźniej wciąż nie będzie w stanie zapomnieć o tym starym. A do niego już raczej nie będzie powrotu, gdyż teraz to Cieślikowa będzie w szczęśliwym związku właśnie z Krawczykiem i już nie będzie chciała wracać do swojego męża!