Na Wspólnej, odcinek 3896: Monika i Damian znów będą razem?! Martyna nakryje ich w dwuznacznej sytuacji i się usunie

Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Ani i Igora? Zostawi go i wróci z mężem do Norwegii? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3896 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3896 odcinku "Na Wspólnej" Martyna otrzyma atrakcyjną ofertę pracy za granicą, ale nie przyjmie jej z uwagi na swoją miłość do Damiana. Szulcowa nie będzie chciała rozstawać się z ukochanym i zdecyduje się zostać w Polsce, gdzie codziennie będzie skazana na widok jego żony, z którym coraz słabiej zacznie sobie radzić. A wszystko przez to, iż sama przekona się, że uczucia Cieślika do Moniki wcale się nie wypaliły, gdy tak zbulwersuje go jej widok z Brunem (Dawid Czupryński). I choć Damian zasłoni się tutaj synem Kajtkiem (Mikołaj Szostek), to Martyna i tak domyśli się, że prawdy i wcale się nie pomyli. Ale mimo tego w 3896 odcinku "Na Wspólnej" będzie gotowa na takie poświęcenie, choć szybko go pożałuje!

Martyna przyłapie Monikę i Damiana na czułościach w 3896 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 3896 odcinku "Na Wspólnej" Damian dowie się o aresztowaniu Bogdana i natychmiast poleci do swoich teściów, aby ich wesprzeć. Cieślik obieca Ziębów, iż wstawi się za Bergiem i zapewni o jego uczciwości, czym ujmie nie tylko Marię (Bożena Dykiel) i Włodka (Mieczysław Hryniewicz), ale także i obecną tam Monikę. I to do tego stopnia, że ta w przypływie radości w 3896 odcinku "Na Wspólnej" aż rzuci mu się w ramiona i to na oczach Martyny, która nie przyjmie tego zbyt dobrze i ucieknie, gdyż nie poradzi sobie ze swoją zazdrością o ukochanego.

Kochanka Cieślika wyjedzie i zniknie z jego życia w 3897 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3896 odcinku "Na Wspólnej" Damian zbytnio się tym nie przejmie, gdyż odkryje zniknięcie ukochanej dopiero kolejnego ranka! Załamana Martyna poszuka wsparcia u swojego brata Wojtka (Wojciech Błach), który oczywiście zacznie ją pocieszać. Tym bardziej, że jego siostra kompletnie nie będzie mogła poradzić sobie ze swoją zazdrością o Cieślika, a już w szczególności znieść ciągłej obecności jego żony w ich życiu. I wówczas w 3897 odcinku "Na Wspólnej" postanowi zmienić decyzję co do swojego wyjazdu i przyjąć ofertę pracy, którą uprzednio odrzuci. I choć Damian spróbuje ją zatrzymać, to jednak nie będzie w stanie także wyznać jej swojej miłości, czym dodatkowo ją zrani. A przy okazji tylko utwierdzi ją w swojej decyzji.