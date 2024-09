Na Wspólnej, odcinek 3891: Monika i Bruno przestaną się ukrywać! Tylko Kajtek zaakceptuje ich związek? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3891 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3891 odcinku "Na Wspólnej" związek Moniki i Bruna nabierze rozpędu! Choć wcale nie spodoba się to Marii, która nie będzie w stanie zaakceptować nowego partnera córki. A to dlatego, że wciąż będzie miała Krawczykowi za złe, że rozbił rodzinę Cieślików. Podobnie z resztą jak Damian (Waldemar Błaszczyk), który oszaleje z zazdrości na widok żony z dawnym kochankiem i natychmiast doniesie o ich ponownym romansie nie tylko Martynie (Anna Kózka), ale przede wszystkim Kajtkowi (Mikołaj Szostek). Tyle tylko, że reakcja syna kompletnie go zaskoczy, gdyż akurat on zaakceptuje nowy związek matki, tak samo jak i ojca. Jednak w 3891 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa i tak będzie pełna obaw, gdy błogosławieństwa nie da jej własna matka. I już będzie bać się, co będzie dalej...

Bruno już nie będzie chciał ukrywać swojego związku z Moniką w 3891 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3891 odcinku "Na Wspólnej" Bruno zaprosi Monikę na imprezę urodzinową do Elizy. Jednak Cieślikowa straszliwie będzie obawiać się tego, co na ich związek powie jej siostrzeniec, który będzie przecież nie tylko najlepszym przyjacielem Krawczyka, ale także i jego wspólnikiem. Tym bardziej, że przecież wcześniej i Jarek nie mógł darować Brunowi tego, że poderwał jego ciotkę i zniszczył przez to jego rodzinę. Szczególnie, że będzie miał ogromne wyrzuty sumienia względem Damiana, mimo iż sam dowie się wszystkiego po fakcie, choć Cieślik będzie myślał inaczej. Ale ostatecznie przyjaciele się pogodzą, choć w 3891 odcinku "Na Wspólnej" Berg jeszcze i tak nie będzie miał pojęcia, że Krawczyk znów spotyka się z Cieślikową, ale już nie na seks schadzki tylko normalnie. Dlatego Bruno tym bardziej uzna, że powinni pójść do nich razem i w końcu przestać się ukrywać!

Bergowie zaakceptują związek Cieślikowej i Krawczyka w 3891 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale jak na ich związek w 3891 odcinku "Na Wspólnej" zareagują Eliza z Jarkiem? Czy podobnie jak Maria z Damianem, którzy go nie pochwalą? A może wręcz przeciwnie tak samo jak Kajtek, który jako jedyny da im swoje błogosławieństwo? Tego z pewnością dowiemy się już w 3891 odcinku "Na Wspólnej"!