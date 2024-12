Na Wspólnej, odcinek 3944: Michał w końcu zbliży się do Brygidy, ale ona wybierze Ignasia

"Na Wspólnej" odcinek 3944 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3944 odcinku "Na Wspólnej" relacja Brygidy i Michała w końcu ruszy do przodu, a po wcześniejszym nieporozumieniu z Julią z portalu randkowego nie będzie już śladu, gdyż na dobre pójdzie ono w niepamięć! A teraz zacznie pisać się zupełnie nowa historia, gdyż wreszcie to Brzozowski zrobi krok naprzód w kierunku zakochanej w nim przyjaciółki Igi! W 3944 odcinku "Na Wspólnej" Michał zaprosi ją i Przybysz na imprezę urodzinową do Ignasia, gdzie wciąż tęskniąca za Jakubem (Przemysław Cypryański), Iga na własne oczy w końcu przekona się, że jej kochanek miał rację co do tej dwójki!

Michał zaprosi Brygidę na urodziny Ignasia w 3944 odcinku "Na Wspólnej"!

A wszystko przez to, że w 3944 odcinku "Na Wspólnej" Michał i Brygida będą mieli się zdecydowanie ku sobie, a chemię między nimi da się nie tylko zauważyć gołym okiem, ale i poczuć! A to dlatego, że były kochanek Igi, jak i jej przyjaciółka będą się ze sobą tak świetnie dogadywać i ani na chwilę nie przestaną żartować. Wówczas w 3944 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski poczuje się naprawdę szczęśliwy, ale niestety ten stan wcale nie potrwa długo, a Michał szybko przeżyje kolejny zawód miłosny, gdy w podobnej sytuacji nakryje swoją ukochaną w ramionach Ignasia!

Brzozowski nakryje ukochaną w ramionach syna w 3944 odcinku "Na Wspólnej" i wróci do Przybysz!

W 3944 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowski nie zniesie widoku syna ze swoją ukochaną, który mocno go zaboli! Tym bardziej, iż będzie przekonany, że to on podoba się Brygidzie, ale ona wybierze jednak młodszego od niego Ignasia i zupełnie się z tym nie pogodzi. Jednak zupełnie nie będzie świadomy, że nie ma racji i źle ocenił sytuację, gdyż jego ukochanej wcale nie będzie zależeć na jej synu tylko będzie dla niego po prostu miła! Szczególnie, iż będzie miał urodziny i będzie przecież jego synem!

Dlatego już w 3946 odcinku "Na Wspólnej" Michał wróci do byłej kochanki, gdy Robert (Dariusz Wnuk) zaalarmuje go, że Iga nie zjawiła się w pracy! Wówczas Brzozowski wspólnie z Tadeusiakiem wkroczą do jej mieszkania, gdzie nakryją ją z Wójcickim i wcale nie będą z tego powodu zadowoleni, że znów są oni razem! A z kolei zazdrość Michała o byłą kochankę nie spodoba się Brygidzie. Tym bardziej, że para znów nie wyjaśni sobie ostatniego niedomówienia, przez co ponownie wróci do punktu wyjścia! Czy w końcu będzie razem? Przekonamy się niebawem!