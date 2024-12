Na Wspólnej, odcinek 3939: Sławek i Robert dopadną Oskara! Syn Patrycji nie zdąży uciec przed odpowiedzialnością - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3939 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Oskar będzie już skończony! I choć syn Patrycji będzie przekonany, że wywinie się od odpowiedzialności za włamanie do systemu szpitala i wystawianie fałszywych recept z konta Kamila, gdy odkryje to jego własna matka, a on nią tak zmanipuluje, że ta wyśpiewa mu wszystko o morderstwie jego ojca, to grubo się pomyli! I choć zamiast siebie wyda policji własną matkę, to Tadeusiak nie odpuści jego sprawy! Tym bardziej, że z tego względu na komisariacie zjawi się i jego była kochanka, Weronika (Renata Dancewicz), która pierwotnie miała bronić jego, a nie Patrycji! I w efekcie Robert przyjrzy się i jego sprawie i już w 3938 odcinku "Na Wspólnej" go zdemaskuje!

Tadeusiak zdemaskuje Oskara w 3938 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3938 odcinku "Na Wspólnej" Robert rozpozna Oskara na zdjęciach z dilerem i natychmiast zawiadomi o swoim odkryciu Sławka, który wcześniej zajmował się tą sprawą. Tym bardziej, że Dziedzic wpakuje do aresztu niewinnego chłopaka, którego zidentyfikuje jedynie po dyżurach pracowników, co będzie dużym błędem, gdyż złapią nie tego salowego, co powinni! Tym bardziej, że w winę zatrzymanego nie uwierzy ani sam Kamil, ani Patrycja i jak się okaże słusznie, gdyż to nie on będzie winien! Ale w 3938 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że stoi za tym Oskar!

Syn Patrycji trafi w ręce policji w 3939 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Sławek i Robert postanowią aresztować Oskara! Policjanci ruszą śladem syna Patrycji i zrobią to dosłownie w ostatniej chwili, gdyż Johnson już będzie planował ucieczkę do Londynu! Ale funkcjonariusze mu na to nie pozwolą i zatrzymają go na parkingu! W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Oskar wreszcie trafi w ręce policji i zostanie aresztowany, a Patrycja na własne oczy zobaczy, jak Tadeusiak prowadzi jej syna! Ale tym razem już mu nie pomoże, choć oczywiście chłopak będzie na to liczył! Mimo iż wcześniej sam wyda własną matkę! Jednak tym razem będzie musiał obejść się smakiem, gdyż Johnson już nie przyłoży do tego ręki. I to nie tylko ze względu na to, że na nią doniesie, ale przede wszystkim, dlatego, że w końcu nadejdzie pora, aby wreszcie dorósł i poniósł odpowiedzialność za swoje czyny!