Na Wspólnej, odcinek 3934: Patrycja odkryje, że to Oskar wrobił Kamila! Postawi synowi ultimatum

"Na Wspólnej" odcinek 3934 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3934 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja nie będzie mieć już żadnych wątpliwości, że to Oskar wystawiał z konta Kamila fałszywe recepty na leki, zlecone przez dilera. I choć dyrektorka szpitala zacznie się tego domyślać, gdy syn wyśmieje jej niewinność po tym, jak policja zatrzyma domniemanego sprawcę w tej spawie, a ona dowie się, że w ostatnim czasie jej syn nabył motocykl, na który normalnie nie byłoby go stać. I mimo iż w pierwszej chwili Johnson będzie próbowała wyzbyć się tej myśli, tłumacząc sobie, że syn mógł jedynie go pożyczyć, to w 3934 odcinku "Na Wspólnej" w końcu przestanie się łudzić, gdy postanowi przeszukać pokój chłopaka, gdzie odnajdzie jego dowód zakupu! I wówczas już wszystko stanie się dla niej jasne!

Patrycja nakryje syna z dilerem w 3934 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3934 odcinku "Na Wspólnej" Johnson podzieli się swoimi podejrzeniami z Nalepą (Przemysław Sadowski), a gdy jej syn ucieknie z pracy, to Patrycja wraz z Lwem podążą jego śladem. I w ten sposób dotrą do dilera, z którym współpracował Oskar, a tym samym uratują mu życie, gdyż jego ludzie będą chcieli go zaatakować, gdy dowiedzą się, że sprawa trafiła na policję. W 3935 odcinku "Na Wspólnej" lekarz doradzi dyrektorce, aby poradziła się w tej sprawie Weroniki (Renata Dancewicz), co ona oczywiście uczyni. I jak tylko Roztocka zasugeruje, aby chłopak przyznał się do wszystkiego na policji, to Johnson postanowi pójść tym krokiem i postawi synowi ultimatum!

Oskar zacznie szantażować matkę w 3935 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3935 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja każe Oskarowi zgłosić się na policję i przyznać się, że to on wystawiał fałszywe recepty z konta Kamila na polecenie dilera, ale oczywiście chłopak nie będzie chciał o tym słyszeć. Ale Johnson tak łatwo nie odpuści i da synowi jasno do zrozumienia, że w przeciwnym razie, ona zrobi to za niego, gdyż nie pozwoli, aby został ukarany niewinny człowiek, a jemu wszystko uszło płazem. Jednak wtedy w 3935 odcinku "Na Wspólnej" Oskar odwróci piłeczkę i zacznie wypominać matce jej kłamstwa, dotyczące jego ojca! I sam zacznie ja nimi szantażować, aby później wykorzystać to przeciwko niej!