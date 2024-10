Na Wspólnej, odcinek 3904: Syn Patrycji wrobi Kamila w przestępstwo! Nikt nie domyśli się, co knuje Oskar - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3904 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3904 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa (Przemysław Sadowski) zacznie namawiać Patrycję, aby zatrudniła w szpitalu swojego niesfornego syna jako salowego, dzięki czemu będzie mogła mieć na niego oko. Nowa dyrektorka pójdzie za radą Lwa i zgodzi się przyjąć Oskara do pracy, w której początkowo chłopak świetnie się odnajdzie. Tyle tylko, że to będą jedynie pozory, gdyż syn Patrycji będzie miał w tym ukryty cel, ale oczywiście nic nie da po sobie poznać. Dlatego w 3904 odcinku "Na Wspólnej" wręcz wzorowo zacznie wykonywać swoje obowiązki pod czujnym okiem pani Józefy, ale gdy w końcu zostanie w pokoju lekarskim zupełnie sam, to jego prawdziwe intencje wyjdą na jaw!

Kamil ofiarą rodzinnego konfliktu Patrycji i Oskara w 3904 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3904 odcinku "Na Wspólnej" Oskar wykorzysta otwarty i zalogowany komputer Kamila do swoich celów i natychmiast zacznie wystawiać z niego recepty na leki, zlecone przez dilera. W ten sposób syn Patrycji wrobi Hoffera w przestępstwo i narazi go na poważne konsekwencje i to nie tylko prawne, ale i zawodowe. Tym bardziej, że chłopak będzie tak dobrze się ukrywał, że nikt nie będzie go o nic podejrzewał, dzięki czemu zacznie działać coraz śmielej. Szczególnie, że w 3908 odcinku "Na Wspólnej" wejdzie z mężczyzną w pewien układ, gdy jego matka wciąż nie będzie chciała powiedzieć mu prawdy o tragicznej śmierci jego ojca, do której przed laty sama doprowadziła!

Koniec Hoffera w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"?

W 3908 odcinku "Na Wspólnej" Lew stanie się świadkiem rozmowy Patrycji z Oskarem, który będzie wypytywał matkę o miejsce pochówku jego ojca. Oczywiście, przyjaciółka Nalepy nie powie mu prawdy, a na dodatek zwierzy się lekarzowi, że okłamuje go tak przez całe życie. Ale chłopak wyczuje fałsz i sam postanowi to sprawdzić. Dlatego w 3908 odcinku "Na Wspólnej" w zamian za recepty zażąda od dilera, aby ten zbadał sprawę śmierci jego ojca. Tyle tylko, że kosztem niczego winnego Kamila, który zapłaci za wszystko najwyższą cenę, gdy zostanie wciągnięty w rodzinny konflikt nowej dyrektorki. I to znów w momencie, gdy wszystko zacznie mu się układać...