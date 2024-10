Na Wspólnej, odcinek 3903: Szczęście Łucji i Kamila nie potrwa długo! Zostaną nakryci na schadzce, a potem nastąpi koniec Hoffera - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3903 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3903 odcinku "Na Wspólnej" relacja Łucji i Kamila nabierze rozpędu i nie zdoła jej powstrzymać nawet jej matka (Małgorzata Knothe). Tym bardziej, że profesor Agier pojedna się ze swoją córką, ale już za jej plecami zacznie mieszać między nią, a Hofferem, aby się na nim ostatecznie zemścić. Ale jednak na marne, gdyż w 3903 odcinku "Na Wspólnej" między Łucją a Kamilem zrobi się w końcu naprawdę gorąco. Szczególnie, że Hoffer już dłużej nie zdoła się oprzeć pięknej lekarce, która w ostatnim czasie stanie mu się bardzo bliska. I choć wtedy na drodze do ich zbliżenia stanie im Nalepa (Przemysław Sadowski), to tym razem lekarz zadba o to, aby sytuacja się nie powtórzyła.

Alicja i Ula przerwą namiętne chwile Łucji i Kamila w 3903 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3903 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer wyśle Alicję (Katarzyna Krzyszkowska-Sut) na dłuższy spacer z Anią, a następnie da Uli jasno do zrozumienia, że chciałby mieć wolne mieszkanie. Oczywiście, córka spełni jego prośbę i zostawi go samego, ale Kamil zbyt długo nie będzie narzekał na samotność, gdyż tuż po wyjściu wszystkich domowników pojawi się Łucja! I wówczas w 3903 odcinku "Na Wspólnej" para od razu przystąpi do rzeczy i zacznie się namiętnie całować i rozbierać, ale niestety ich miłosne igraszki przerwie im niania małej Ani, która wróci się po mleko dla jego córki. A kochanków niedługo później nakryje także i Ula, która choć wcześniej sama da ojcu błogosławieństwo na związek z młodą Agier i popchnie go w jej ramiona, to jednak ten widok nieco ją zszokuje.

Syn dyrektorki szpitala wrobi Hoffera w przestępstwo w 3904 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale to i tak będzie nic w porównaniu do tego, co wydarzy się już w 3904 odcinku "Na Wspólnej". A to dlatego, że dopiero wtedy zacznie się prawdziwy koszmar Kamila, gdy za namową Nalepy, Patrycja (Anita Jancia-Prokopowicz) zgodzi się zatrudnić w szpitalu swojego syna. Oskar zostanie nowym salowym, który choć doskonale będzie sobie radził pod okiem pani Józefy, to jednak gdy zostanie zupełnie sam w pokoju lekarskim i zauważy otwarty komputer Hoffera, to postanowi to wykorzystać do własnych celów. W 3904 odcinku "Na Wspólnej" chłopak zacznie wypisywać recepty na leki, zlecone mu wcześniej przez dilera, czym narazi lekarza na poważne konsekwencje. Tym bardziej, że sprawa w końcu wyjdzie na jaw, a Kamil znajdzie się w poważnych tarapatach, gdyż stanie się głównym oskarżonym! Czy Hoffera uda się uratować? A może to będzie już jego definitywny koniec? Przekonamy się już niebawem!