Na Wspólnej, odcinek 3899: Magnus zniszczy związek Ani i Igora! Wróci z żoną do Norwegii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3899 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3899 odcinku "Na Wspólnej" Igor straci Anię raz na zawsze i to niestety na własne życzenie. Tym bardziej, że to właśnie on odkrył jej prawdziwą tożsamość i w ten sposób dowiedział się, że jego ukochana była powiązana z Norwegią, skąd będzie miał przylecieć po nią także jej zaalarmowany mąż. Zdradzamy, że Magnus spotka się najpierw z Nowakiem w redakcji "Wspólnego Kraju", dzięki czemu dziennikarz pozna jej historię i sam zachęci swoją ukochaną do zmierzenia się ze swoją przeszłością. Wówczas Ania postanowi pójść za jego radą i zdecyduje się skonfrontować ze swoim mężem, od którego wcześniej odejdzie po stracie dziecka. I to wywoła u niej tak silny stres, że jej serce w końcu nie wytrzyma i ukochana Igora w 3892 odcinku "Na Wspólnej" wyląduje w szpitalu.

Igor przekona Anię, aby wróciła z mężem do Norwegii w 3899 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale na szczęście, już w 3893 odcinku "Na Wspólnej" będzie mogła go opuścić. Wówczas Ania poprosi Igora, aby zabrał ją do swojego mieszkania, ale Magnus zasugeruje Nowakowi, że tak naprawdę jego żona powinna wrócić z nim do Norwegii, aby móc podjąć świadomą decyzję co do swojej przeszłości. I wówczas dziennikarz znajdzie się w kropce, gdyż zda sobie sprawę, że w ten sposób będzie mógł ją stracić na zawsze. Ale z drugiej strony doskonale będzie wiedział, że Magnus ma rację i postanowi zachować się fair. Dlatego w 3899 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie namówi Anię do powrotu do Norwegii, za co jej mąż będzie mu oczywiście ogromnie wdzięczny. Ale to będzie jedynie gra!

Prawdziwa twarz Magnusa wyjdzie na jaw w 3899 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3899 odcinku "Na Wspólnej" Magnus ponownie zjawi się w redakcji Igora, aby podziękować mu za pomoc w przekonaniu Ani. Tyle tylko, że zrobi przy tym dobrą minę do złej gry, gdyż wcale nie zachowa się w porządku wobec Nowaka, czego dziennikarz niestety nie przewidzi! A to dlatego w 3899 odcinku "Na Wspólnej" nie dopuści nawet do jego pożegnania ze swoją żoną, a na dodatek będzie oczekiwał ich po wyjeździe na dobre zerwą ze sobą kontakt, o co on oczywiście także się postara. A wszystko po to, aby Ania raz na zawsze zapomniała o Igorze i na dobre wróciła już tylko do niego!