Na Wspólnej, odcinek 3876: Kamil odda matce zmarłej Ani córki i sprowadzi do domu Łucję! Spędzą pierwszą wspólną noc

"Na Wspólnej" odcinek 3876 - wtorek, 3.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3876 odcinku "Na Wspólnej" Kamil dozna szoku, gdy odkryje, że jego referat jednak nie pójdzie na marne! I choć za sprawą wrednej Agier (Małgorzata Knothe), nie miał szans ukazać się na konferencji kardiochirurgów, gdy ta postanowiła się na nim zemścić za utratę pracy w szpitalu, to dzięki jej córce trafi do pisma kardiologicznego. A Łucja w ten sposób zrehabilituje się za to, co zrobiła mu jej mściwa matka. Oczywiście, w 3876 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer będzie ogromnie zaskoczony tą informacją, ale z drugiej bardzo szczęśliwy, że ich wspólna praca jednak nie poszła na marne. Kamil od razu pochwali się radosną nowiną swoim kolegom z oddziału, którzy niezwłocznie zaczną planować imprezę. Dlatego Hoffer postanowi zaprosić ich do siebie!

Teresa Boska przejmie opiekę nad córkami Kamila w 3876 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3876 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer będzie liczył na pomoc młodej Agier, do której w ostatnim czasie mocno się zbliży, w organizacji przyjęcia i postanowi stworzyć ku temu warunki. Dlatego poprosi matkę zmarłej Anny Kolendy (Katarzyna Wajda) o to, aby w tym czasie zajęła się jego córkami - malutką Anią (Kornelia Krynicka) i straszą Ulą (Julia Jurek). Oczywiście, Boska zabierze dziewczyny do siebie, dzięki czemu Kamil na spokojnie będzie mógł sprowadzić do domu Łucję, która oczywiście pomoże mu w przygotowaniach do imprezy i nie tylko. A to dlatego, że w 3877 odcinku "Na Wspólnej" wszyscy staną się świadkami tego, jak młodą Agier i Hoffera aż do siebie ciągnie. I wcale się nie pomylą, gdyż po przyjęciu Łucja jako jedyna zostanie u gospodarza na noc!

Pierwsza wspólna noc Łucji i Kamila w 3877 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3877 odcinku "Na Wspólnej" Łucja i Kamil spędzą całą noc na wspólnych rozmowach, które jeszcze bardziej ich do siebie zbliżą! I to do tego stopnia, że lekarze zaczną nawet rozważać wspólne zamieszkanie, z czego nie wszyscy będą zadowoleni! I nie mowa tu wcale o kolegach z pracy czy córce Uli, która zaskoczy go swoim wyznaniem, iż chciałaby, aby był szczęśliwy tak jak Zuza (Małgorzata Socha), a Teresie! A to dlatego, że w 3877 odcinku "Na Wspólnej" Boska postanowi sprawdzić Hoffera i z samego rana zjawi się w jego mieszkaniu, gdzie z zaskoczeniem odkryje, jak z jego łazienki wychodzi młoda Agier!