Na Wspólnej, odcinek 3878: Szokująca reakcja Uli na nowy romans Kamila! Boska postanowi go sprawdzić

"Na Wspólnej" odcinek 3878 - czwartek, 5.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3878 odcinku "Na Wspólnej" Boska z samego rana urządzi Hofferowi nalot! Teresa postanowi sprawdzić Kamila, który nieco wcześniej odda córki pod jej opiekę, aby móc urządzić u siebie przyjęcie z okazji publikacji jego referatu w piśmie kardiologicznym. Pod nieobecność Uli i malutkiej Ani, ich ojciec sprowadzi do siebie Łucję, do której w ostatnim czasie mocno się zbliży, aby pomogła mu przygotować wszystko na przyjście gości. A gdy ci już dotrą na miejsce, to od razu staną się świadkami niezwykłej chemii między Kamilem, a Łucją, która będzie tak silna, że tuż po imprezie młoda Agier jako jedyna się nie pożegna, tylko zostanie u gospodarza na noc! A tą w 3876 odcinku "Na Wspólnej" lekarze spędzą na wspólnych rozmowach, które jeszcze mocniej ich połączą!

Teresa Boska dozna szoku na widok Łucji Agier w mieszkaniu Hoffera w 3878 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3878 odcinku "Na Wspólnej" Teresa złoży Kamilowi niezapowiedzianą wizytę i dozna szoku. A to dlatego, że z samego rana dostrzeże Łucję, która będzie wychodzić z jego łazienki. Wówczas dla Boskiej stanie się jasne, że Hoffer i młoda Agier spędzili ze sobą noc, co będzie dla niej ogromnym zaskoczeniem. Tym bardziej, w perspektywie śmierci jej córki Anny Kolendy (Katarzyna Wajda), z którą wcześniej i on był związany, a teraz wychowuje ich wspólne dziecko. W 3878 odcinku "Na Wspólnej" Teresa nie będzie świadoma tego, że po odejściu jej córki Kamil znalazł już sobie inną, dlatego tak bardzo widok Łucji nią wstrząśnie. W przeciwieństwie do Uli, która także prędko odkryje prawdę!

Ula da Kamilowi swoje błogosławieństwo na związek z Łucją w 3878 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3878 odcinku "Na Wspólnej" Ula natrafi w swoim pokoju na naszyjnik Łucji i w ten sposób dowie się, że kobieta spędziła u nich noc. Tyle tylko, że dla Hofferowej nie będzie to taki szok jak dla Boskiej, gdyż córka Kamila będzie świadoma tego, że Łucja stała się bliska jemu ojcu, czego z resztą sama była świadkiem, gdy młoda Agier zjawiła się u nich w rocznicę śmierci Anny Kolendy i jako jedyna potrafiła poprawić jej ojcu humor.

Dlatego w 3878 odcinku "Na Wspólnej" jej reakcja będzie zupełnie inna, co nie zmieni faktu, że będzie ona równie szokująca dla Kamila, ale już w pozytywnym sensie. Wszystko przez to, że jego córka wyzna, iż pragnie tego, aby był naprawdę szczęśliwy, przez co da mu swoje błogosławieństwo na związek z Łucją. Hofferówna zda sobie sprawę, że jej ojciec już wystarczająco się nacierpiał i w końcu i on zasługuje na szczęście. Tak samo jak jej matka, która już je znalazła u boku Hiszpana, a na dodatek spodziewa się ich dziecka.