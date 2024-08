Na Wspólnej. Widzowie rozgoryczeni zmianami w emisji serialu! Nie mogą pogodzić się z tą decyzją

Dlaczego nie ma "Na Wspólnej" w dniach 19-23.08.2024 roku o 20.10 w TVN?

Tak jak informowaliśmy już wcześniej jako pierwsi, w obecnym tygodniu 19-23.08.2024 roku o godzinie 20.10 widzowie nie zobaczą premierowych odcinków "Na Wspólnej" na TVN-ie. Wszystko za sprawą "Top of the Top Sopot Festival 2024", który przez cztery najbliższe dni będzie emitowany właśnie w czasie uwielbianego serialu stacji, który jak co roku, w tym czasie musiał wylecieć z ramówki. I to z kolei mocno nie spodobało się widzom, którzy dopiero już mieli jedną, ale nieco krótszą przerwę - 15.08.2024 z racji Święta Wojska Polskiego, jak i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a teraz nie zobaczą "Na Wspólnej" aż przez cały tydzień! I wcale nie są zadowoleni z tej decyzji...

Widzowie wściekli po zmianach w emisji "Na Wspólnej"!

Oczywiście, "Na Wspólnej" poinformowało o nadchodzących zmianach na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, pod którymi przybyło mnóstwo negatywnych komentarzy. I to nie tylko pod kątem "Top of the Top Sopot Festival 2024", którego widzowie w ogóle nie chcą oglądać, a już tym bardziej kosztem swojego serialu, ale także samej stacji TVN. Szczególnie, że potrafiła ona zadbać o to, aby puścić "Sport" i "Pogodę" wcześniej, a już ich ulubiony serial nie nawet kosztem innych produkcji paradokumentalnych lub rozrywkowych. Nie mówiąc nawet o tym, że festiwal mógłby zacząć się po prostu później lub być emitowany na innej stacji, a nie jak zawsze kosztem "Na Wspólnej"...

- Przestańcie dawać ten top festiwal, bo nikomu nie jest on potrzebny. A "Na Wspólnej" jest zawsze i tak być powinno;

- Dlaczego zawsze wszystko się dzieje kosztem "Na Wspólnej" wszystkie inne bzdety są nadawane;

- Jasne bo tandetny festiwal starych odgrzewanych kotletów naszpikowany reklamami jest ważniejszy... TVN schodzi na psy!;

- Masakra zamiast serialu wolą puścić top festiwal 😡;

- Wolę stanowczo wieczór z moim serialem niż ten Sopot;

- Hańba wam! Rok w rok to samo 🤦🤦🤔;

- Mogliby puścić przed Faktami, zamiast jakiegoś gówna typu ukryta prawda czy trudne sprawy, czy to za głupoty wtedy lecą;

- Czemu zawsze ,,Na Wspólnej,, nie ma niech zaczynają trochę później z tym badziewiem 😡;

- Jakby nie mógł festiwal być w weekend;

- Jak zwykle coś muszą wcisnąć kiedy leci "Na Wspólnej". Mam gdzieś festiwal obejrzę sobie jakiś film;

- Dlaczego wszyscy potrafią robić festiwale w weekendy tylko Sopot jest w tygodniu?....;

- Skoro pogoda i sport jest wcześniej to o 20.00 puścić Na Wspólnej TVN a Sopot 20.30 ale po co widzowie i tak zaczekają 😂😂😂;

- A czemu ten przygłupi festiwal nie może lecieć na TVN7?

Kiedy "Na Wspólnej" wróci do normalnej emisji w TVN?

Widzów "Na Wspólnej" czeka spora przerwa, gdyż premierowy 3871 odcinek swojego ulubionego serialu zobaczą dopiero w poniedziałek 26.08.2024 roku o 20.10 w TVN. Od tego tygodnia produkcja wróci do normalnej emisji i będzie nadawana do czwartku. Oczywiście, premierowe 3871-3874 odcinki pojawią się już w czwartek 22.08.2024 roku po godzinie 20.10 w Playerze, ale za dostęp za nich będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego uczynić, to pozostanie mu czekać na emisję w TVN. A gwarantujemy, że będzie na co, gdyż w nowych odcinkach "Na Wspólnej" po dłuższej przerwie emocji nie zabraknie!