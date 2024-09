Na Wspólnej, odcinek 3902: Agier pojedna się z córką! Uśpi czujność Łucji, aby zniszczyć jej związek z Kamilem

"Na Wspólnej" odcinek 3902 - czwartek, 17.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3902 odcinku "Na Wspólnej" Agier postanowi zmienić swoją taktykę, gdyż zda sobie sprawę, że mając po przeciwnej stronie swoją córkę, nie zdoła zniszczyć Kamila. Co prawda, pani profesor odniosła już i bez niej drobny sukces, gdy nie doprowadziła do występu Hoffera na konferencji dla kardiologów, do której bardzo długo się przygotowywał przy wsparciu Łucji, ale na tym się skończyło. A to dlatego, że jej córka od razu domyśliła się, że stanęła za tym jej mściwa matka, która w ten sposób chciała odegrać się na ordynatorze za to, że pozbył się jej ze szpitala.

Tym bardziej, że straciła szansę na to, aby zostać nową dyrektorką, gdy Łucja zagroziła jej, iż powie o niej prawdę tuż po tym jak ona wyrzuciła ją ze swojego mieszkania. Wówczas Agier nie miała wyboru i musiała się wycofać, a co gorsza dla niej musiała oglądać kolejny triumf Kamila, gdy Łucja załatwiła mu publikację w piśmie kardiologicznym. Oczywiście, pani profesor doskonale wiedziała, że to sprawka jej córki, wobec której w 3902 odcinku "Na Wspólnej" postanowi przyjąć zupełnie inny sposób działania.

Profesor Agier przeprosi Łucję w 3902 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3902 odcinku "Na Wspólnej" pani profesor przyniesie Łucji dokumenty, dotyczące sprzedaży mieszkania, którego wcześniej sama ją pozbawiła, przez co lekarka musiała wynająć własne lokum na ulicy Wspólnej. Agier przeprosi córkę, iż zgotowała jej eksmisję i da jej jasno do zrozumienia, że chce zrobić wszystko, aby naprawić ich relację. Ale w 3902 odcinku "Na Wspólnej" będzie to jedynie kolejna gra z jej strony, gdyż wcale nie będzie jej na tym zależało. A to dlatego, że będzie jej przyświecać jedynie zniszczenie Kamila, do którego jej córka w ostatnim czasie mocno się zbliżyła, czego ona również nie będzie mogła przeboleć. Szczególnie, że para już powoli przestanie się ukrywać i zacznie nawet myśleć o wspólnym zamieszkaniu, co dla niej będzie już za dużo! I Agier tuż po pojednaniu się z córką już zacznie mieszać w ich relacji. Tym bardziej, iż pewna, że w tej sytuacji Łucja niczego się nie domyśli i już nie zdoła jej powstrzymać!

Kamil zostanie wrobiony w przestępstwo w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że ktoś włamał się do systemu szpitala i z konta Hoffera wystawiał recepty na silny środek przeciwbólowy, działający niczym narkotyk, który na dodatek trafi na czarny rynek. Wówczas głównym podejrzanym stanie się oczywiście Kamil, choć on nie będzie miał z tym nic wspólnego. Czy zatem będzie stała za tym wredna Agier, która jako dawna pracownica szpitala miała taką możliwość? Czy pani profesor osiągnie swój cel i ostatecznie zniszczy Hoffera w nowych odcinkach "Na Wspólnej"? A może jednak Łucja się przebudzi i zdoła to powstrzymać? Przekonamy się już niebawem!