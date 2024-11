Na Wspólnej, odcinek 3932: Igor obwini ciężarną Anię o rozpad ich związku po odejściu Magnusa! Czy to naprawdę ich koniec?

"Na Wspólnej" odcinek 3932 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3932 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Ania wreszcie będzie mogła opuścić szpital, gdyż ani jej, ani jej dziecku nie będzie już zagrażać żadne niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że kobiecie w końcu odpuści jej natarczywy mąż, który będzie robił wszystko, aby żona do niego wróciła! Zdradzamy, że Magnus przyleci za żoną do Polski, po czym zacznie ją dręczyć telefonami, a nawet śledzić. I gdy w końcu Ania się z nim spotka, to dojdzie do tragedii, gdyż kobieta dostanie silnego bólu i wyląduje w szpitalu, gdzie wyjdzie na jaw, że spodziewa się dziecka. Tyle tylko, że nie będzie wiadome, czy jego, czy Igora! Ale mimo to Petersen będzie robił wszystko, aby pozbyć się rywala. Jednak wszystko się zmieni, gdy w 3931 odcinku "Na Wspólnej" jego żona oświadczy, że niezależenie od wyniku testu DNA na ojcostwo chce być wyłącznie z Nowakiem!

Magnus w końcu zniknie z życia Ani i Igora w 3932 odcinku "Na Wspólnej"!

I wówczas w 3932 odcinku "Na Wspólnej" Magnus w końcu odpuści i przestanie zadręczać żonę telefonami, dzięki czemu Ania odetchnie z ulgą. Tym bardziej, że będzie mogła już w spokoju opuścić szpital i przeprowadzić się do ukochanego Igora, który będzie przekonany, że w tej sytuacji Petersen już tylko będzie po prostu czekał na wynik testu na ojcostwo. Podobnie z resztą jak i on, gdyż Ania nie będzie pewna, kto tak naprawdę będzie ojcem jej dziecka, gdyż przecież dopuści się zdrady Nowaka z własnym mężem w Norwegii. I choć dla niej nie będzie miało to żadnego znaczenia, to jednak zarówno dla Magnus, jak i Igora już tak, z czego w 3932 odcinku "Na Wspólnej" Ania boleśnie zda sobie sprawę!

Nowak zostawi ciężarną ukochaną w 3932 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3932 odcinku "Na Wspólnej" Ania wyczuje, że Igor ma do niej żal z powodu jej wspólnej nocy z mężem w Norwegii. I wcale się nie pomyli, gdyż po wpływem alkoholu Nowak faktycznie to potwierdzi. A nawet otwarcie oskarży ją o to, że przez to zniszczyła ich związek! Jak w 3932 odcinku "Na Wspólnej" na te słowa zareaguje Ania, która w tym momencie będzie mogła stracić nie tylko męża, ale i ukochanego, a może jeszcze i dziecko? Czy ciężarna to wytrzyma? A może znów dostanie ataku silnego bólu? Czy Igor ją zostawi? Tego dowiemy się już niebawem!

