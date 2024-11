Na Wspólnej, odcinek 3929: Igor nie będzie chciał dziecka z Anią! Magnus to wykorzysta

"Na Wspólnej" odcinek 3929 - czwartek, 5.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3929 odcinku "Na Wspólnej" Ania zdecyduje się na poważną rozmowę z Igorem w sprawie dziecka. Tyle tylko, że stanie się to po fakcie, gdyż ukochana Nowaka już będzie w ciąży. Ale mimo to dziewczyna będzie chciała poznać zdanie dziennikarza. Tym bardziej, że na szczęście maluchowi nic się nie stanie tuż po tym jak ona gorzej się poczuje, gdy odkryje, że Magnus znów przyleciał za nią z Norwegii do Polski, a na dodatek zaczął do niej wydzwaniać, a nawet obserwować ją i Igora. Ale odpowiedź Nowaka w 3929 odcinku "Na Wspólnej" wcale jej nie usatysfakcjonuje! A to dlatego, że dziennikarz da jej jasno do zrozumienia, że nie chciałby się śpieszyć z dzieckiem. I to szczególnie w ich sytuacji.

Igor nie będzie jeszcze gotowy na dziecko z Anią w 3929 odcinku "Na Wspólnej"!

I nic dziwnego, gdyż w 3929 odcinku "Na Wspólnej" Igor wciąż będzie odczuwał lekki dystans ze strony ukochanej, która po powrocie z Norwegii od rodziny i męża zacznie się nieco inaczej wobec niego zachowywać. A to dlatego, że dopuści się jego zdrady, gdyż prześpi się z Magnusem, dla którego będzie mieć to ogromne znaczenie. I z tego względu w 3929 odcinku "Na Wspólnej" ponownie przyleci za żoną, aby się z nią spotkać, a tym samym namówić do porzucenia Igora i powrotu do niego. Ale to nie skończy się dobrze. Wszystko przez to, że w trakcie ich rozmowy Ania kolejny raz gorzej się poczuje i znów wyląduje w szpitalu!

Z kim Ania będzie w ciąży w 3929 odcinku "Na Wspólnej"?

I dopiero wtedy w 3929 odcinku "Na Wspólnej" Magnus i Igor dowiedzą się, że Ania jest w ciąży i spodziewa dziecka. Tyle tylko, że oboje nie będą wiedzieli, kogo, gdyż ich ukochana będzie sypiać zarówno z jednym, jak i z drugim. Czy wówczas w 3929 odcinku "Na Wspólnej" Nowak byłby skłonny zmienić zdanie, gdyby okazało się, że Ania nosi pod sercem jego dziecko? A może będzie ono jednak Magnusa, z którym skrzypaczka prześpi się przed powrotem do dziennikarza? Z kim Ania zdecyduje się je wychować? I przede wszystkim, czy maluch przeżyje? Tego dowiemy się już niebawem!