Na Wspólnej, odcinek 3923: Załamanie Igora po wyjeździe Ani! Wróci, ale już nic nie będzie takie samo

"Na Wspólnej" odcinek 3923 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3923 odcinku "Na Wspólnej" Igor kompletnie się załamie po wyjeździe Ani. Tym bardziej, że po powrocie ukochanej z mężem do Norwegii kompletnie straci z nią kontakt, dokładnie tak jak chciał tego sam Magnus. I wówczas Nowak już zyska pewność, że jego żona do niego wrócił, co zacznie bardzo mocno przeżywać. I nic dziwnego, gdyż sam także zdąży się w niej zakochać, przez co tak bardzo go to dotknie. Do tego stopnia, że w 3923 odcinku "Na Wspólnej" Julka (Maja Oświecińska) poprosi nawet o pomoc Kamila (Kazimierz Mazur), gdyż ogromnie zacznie obawiać się o ojca. A przede wszystkim nie będzie mogła patrzeć na jego cierpienie...

Powrót i zaskakująca przemiana Ani w 3923 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3923 odcinku "Na Wspólnej" Ania jednak wróci! Ukochana Igora spełni złożoną mu obietnicę tuż przed wylotem do Norwegii i po poznaniu swojej prawdziwej tożsamości, ponownie zjawi się w Polsce i od razu ruszy do Nowaka, ale w ostatniej chwili zrezygnuje z ich spotkania! Jednak ostatecznie w 3924 odcinku "Na Wspólnej" przyjdzie do niego, choć wyraźnie będzie czuć z jej strony dystans. Ale Igor będzie robił, co mógł, aby uratować ich relację, gdyż za bardzo będzie mu na niej zależeć, aby tak po prostu odpuścić. Szczególnie, że teoretycznie teraz już nikt, ani nic nie będzie stało im na drodze. Poza samą zainteresowaną!

Czy Igor i Ania będą jeszcze razem w 3924 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3924 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Nowaka wyjaśni mu, że przyleciała już wczoraj, jednak nie mogła się z nim skontaktować, gdyż była na terapii, co nie do końca będzie prawdą! A to dlatego, że kochankowie będą mogli spotkać się i wcześniej, ale Ania sama zrezygnuje z tego pomysłu. Jednak w 3924 odcinku "Na Wspólnej" już się u niego zjawi, a Igo poprosi ją, aby została u niego na noc. Ale czy ukochana się na to zgodzi? Czy będzie jeszcze jakakolwiek szansa, aby było między nimi tak jak wcześniej? A może będą musieli budować wszystko od początku? I przede wszystkim, czy Ania faktycznie będzie tego chciała? Tego dowiemy się już niebawem!