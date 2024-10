Na Wspólnej, odcinek 3899: Ania przed wyjazdem do Norwegii obieca Igorowi, że do niego wróci. Mąż do tego nie dopuści - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3899 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3899 odcinku "Na Wspólnej" Ania podejmie decyzję o powrocie do Norwegii, ale tylko za sprawą Igora! Zdradzamy, że Nowak namówi swoją ukochaną, aby wyleciała ze swoim mężem do swojego prawdziwego domu i w ten sposób mogła odzyskać wszystkie utracone wspomnienia, a przy tym była gotowa podjąć świadomą decyzję co do swojej przyszłości, na co dziennikarza będzie naciskał Magnus. Tym bardziej, że po ich kolejnym spotkaniu jego żona z nadmiaru stresu straci przytomność, a po wszystkim będzie chciała wrócić nie do niego tylko Igora. I oczywiście mężczyzna się z tym nie pogodzi i zacznie namawiać rywala, aby na nią wpłynął, co w 3899 odcinku "Na Wspólnej" faktycznie się stanie, gdyż Nowakowi uda się ją do tego namówić!

Pożegnanie Ani i Igora w 3899 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3899 odcinku "Na Wspólnej" Magnus będzie ogromnie wdzięczny Igorowi, gdyż doskonale zda sobie sprawę, że będzie to wyłącznie jego zasługa. Tyle tylko, że mąż Ani będzie robił przy tym wszystkim dobrą minę do złej gry, gdyż po uzyskaniu tego, co będzie chciał, zrobi wszystko, aby jego żona i jego rywal nawet się nie pogodzili, ale to mu się nie uda! W 3899 odcinku "Na Wspólnej" Ania przed swoim wylotem do Norwegii jeszcze zdąży spotkać się z Igorem i złożyć mu w ciemno obietnicę tego, że i tak do niego wróci!

- Wrócę - zapewni go Ania.

Mąż Ani stanie na dalszej drodze jej i Nowaka w 3899 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale jej mąż w 3899 odcinku "Na Wspólnej" i na to nie pozwoli! Magnus będzie miał ogromną nadzieję na to, że tuż po powrocie do Norwegii zastąpi o żonie Igora, przez co ta już nigdy nie będzie chciała do niego wrócić. Tym bardziej, że będzie robił wszystko, aby utrudnić im kontakt, licząc na to, że w pewnym momencie się on zatraci, a Ania w 3899 odcinku "Na Wspólnej" na dobre zapomni o Nowaku. Ale z jakim skutkiem? Czy takim jak w przypadku ich pożegnania? A może jednak dopnie swego, gdy nie będzie obok dziennikarza? Przekonamy się już niebawem!