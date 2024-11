Na Wspólnej, odcinek 3917: Julka dotrze do Maćka! Uratuje Ostrowskich przed agresywnym synem siostrzenicy Arka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3917 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3917 odcinku "Na Wspólnej" Ewa i Maciek wrócą do z mieszkania zmarłej Doroty, skąd jej syn zabierze swoje rzeczy, aby móc w pełni przenieść się do Ostrowskich. Osierocony chłopak nie będzie chciał trafić do obcych ludzi i choć wciąż nie pogodzi się ze śmiercią swojej matki, o którą wciąż będzie oskarżał Arka i to mimo szczerej rozmowy z wujkiem, to jednak ostatecznie u nich zostanie. Tym bardziej, że będzie mógł liczyć na wsparcie Ewy, która w przeciwieństwie do Arka, będzie go doskonale rozumieć i wspierać. I nie inaczej będzie w trakcie przeprowadzki z dawnego mieszkania, gdy znów pojawią się u niego emocje. I to tak silne, że w 3917 odcinku "Na Wspólnej" doprowadzą one Maćka do wybuchu i to w obecności Julki!

Maciek wyżyje się na Arku w 3917 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3917 odcinku "Na Wspólnej" Maciek już dłużej nie wytrzyma tłumienia w sobie emocji. Tym bardziej, że śmierć matki wszystko zmieni i uniemożliwi mu nie tylko przystąpienie do egzaminów ósmoklasisty, co Ostrowscy w pełni zrozumieją, gdyż zdadzą sobie sprawę, że najważniejsza będzie dla niego teraz pomoc psychologiczna, ale również i dalsze życie. A to dlatego, że w 3917 odcinku "Na Wspólnej" syn zmarłej Doroty wciąż będzie miał wiele żalu nie tylko do Arka, którego wciąż będzie oskarżał o jej śmierć, ale także i do siebie. I to sprawi, że dłużej już nie wytrzyma i wybuchnie, przez co Ostrowscy znów będą bezsilni. Ale wtedy z pomocą przyjdzie im ich wnuczka!

Julka wpłynie na Maćka w 3917 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3917 odcinku "Na Wspólnej" Julka odbędzie z Maćkiem szczerą rozmowę, w trakcie której chłopak wyleje jej wszystkie swoje żale, a Nowakowa oczywiście go wysłucha i wyjaśni, jak wszystko wygląda z boku. I w ten sposób wreszcie dotrze do syna zmarłej Doroty!

- Ja ją tu ściągnąłem, specjalnie do niego. I teraz nie żyje - wyrzuci z siebie Maciek.

- Ale to nie jest twoja wina, ani jego - uświadomi go Julka.

Do tego stopnia, że w 3917 odcinku "Na Wspólnej" Maciek zgodzi się na terapię u psychologa, z czego Ostrowscy ogromnie się ucieszą, licząc na to, że w końcu i im uda się dogadać z chłopakiem. Ale niestety, ich radość wcale nie potrwa długo, gdyż syn zmarłej Doroty w ostatniej chwili zrezygnuje z wizyty, choć okłamie swoich opiekunów, iż odbył terapię. A to z kolei doprowadzi do wybuchu Ostrowskiego, który straci cierpliwość do Maćka i jego kłamstw. Czy wówczas Julka znów będzie musiał interweniować? Przekonamy się już niebawem!