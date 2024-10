Na Wspólnej, odcinek 3919: Agier spróbuje zniszczyć związek Łucji i Kamila, ale wcześniej sama się wykończy

"Na Wspólnej" odcinek 3919 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3919 odcinku "Na Wspólnej" Łucja i Kamil już przestaną się ukrywać ze swoimi uczuciami i zaczną okazywać sobie czułość nawet w pracy. I to nie tylko po kątach na korytarzu czy w pokoju lekarskim, ale także i w szpitalnym bufecie, gdzie świadkiem ich flirtu stanie się sama Agier, z czego oczywiście nie będzie zadowolona. A to dlatego, że córka zwiążę się z jej największym wrogiem, na którym przecież nie raz chciała się zemścić, ale wtedy zawsze na drodze stawała jej Łucja. I w 3919 odcinku "Na Wspólnej" jej matka w końcu dowie się dlaczego, ale wcale się z tego nie ucieszy. A wręcz przeciwnie, gdyż wyrazi rozczarowanie córką i postanowi zrobić wszystko, aby zniszczyć jej związek z Hofferem!

Matka Łucji nie dopuści do jej związku z Kamilem w 3919 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3919 odcinku "Na Wspólnej" Agier pójdzie na skargę do nowej dyrektorki szpitala, która potraktuje jej zgłoszenie bardzo poważnie. I to nie tylko z uwagi na swoją przeszłość, ale także to, że już przecież nakryła lekarzy w dwuznacznej sytuacji. Dlatego tak łatwo da się zmanipulować seniorce, która nagada jej takich bzdur, byleby tylko odciągnąć lekarza od swojej córki. I w 3919 odcinku "Na Wspólnej" prawie jej się to uda, gdyż Patrycja natychmiast wezwie do siebie Łucję i zacznie robić wszystko, aby uchronić ją przed Kamilem, czym doprowadzi ją do rozpaczy. Ale na szczęście, Hoffer zaoferuje jej swoje wsparcie i pocieszenie, które kolejny raz będzie miało swój finał w łóżku!

Serce Agier nie wytrzyma w 3920 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że miłe chwile zakochanych w 3920 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie potrwają długo, gdyż z samego rana Kamil zostanie wezwany do nagłego przypadku. I wówczas to Łucja postanowi mu się odwdzięczyć i zaproponuje, że zajmie się w tym czasie małą Anią (Kornelia Krynicka), którą Hoffer zostawi pod jej opieką. Ale wtedy z młodą Agier skontaktuje się jej matka, która zaalarmuje ją, iż najpewniej ma zawał. Oczywiście, wtedy Łucja natychmiast wezwie do niej karetkę, a sama uda się na swój oddział z córeczką Kamila. W 3921 odcinku "Na Wspólnej" Agier trafi w ręce Nalepy (Przemysław Sadowski) i przejdzie długą operację, w czasie której Łucja będzie się straszliwie stresować. Ale wszystko przebiegnie pomyślnie i seniorka wkrótce odzyska przytomność ku wielkiej uciecze Łucji, czuwającej przy jej łóżku. Tyle, że Agier wcale nie będzie jej za to wdzięczna! A wręcz przeciwnie, gdyż znów spotka się z krytyką!