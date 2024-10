Na Wspólnej, odcinek 3907: Ewa i Arek stracą dziecko! Maciek nie pogodzi się z ostatnią wolą matki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3907 - środa, 6.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3907 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowscy poznają ostatnią wolę zmarłej siostrzenicy Arka, która po swojej śmierci odda im swojego syna Maćka. Tym bardziej, że chłopakiem nie będzie miał, kto się zająć, gdyż wcześniej straci także i ojca. Ewa i Arek będą zszokowani listem Doroty, gdyż dojdą do wniosku, iż są już za starzy na rodzicielstwo i mogą nie podołać tak sporej odpowiedzialności. Szczególnie, że do tej pory zaopiekowali się nim tylko tymczasowo na czas pobytu jego matki w szpitalu, a po jej śmierci będą musieli już zająć się nim na dobre. Tyle tylko, że z ostatnią wolą matki nie pogodzi się także i zrozpaczony Maciek. I to do tego stopnia, że w 3907 odcinku "Na Wspólnej" podrze od niej list i wcale nie będzie miał zamiaru zostawać u Ostrowskich!

Maciek ucieknie od Ostrowskich w 3913 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że w 3907 odcinku "Na Wspólnej" Maciek nie będzie miał zbytniego wyboru, gdyż po śmierci Doroty nie będzie miał do kogo pójść. Ale mimo wszystko i tak nie będzie chciał zostawać u Ostrowskich, dlatego tuż po pogrzebie matki zdecyduje się od nich uciec! Zdradzamy, że w 3913 odcinku "Na Wspólnej" przygnębiony chłopak zamknie się w pokoju, a Arek ucieknie w pracę. Jednak w ogóle nie będzie w stanie się na niej skupić, gdyż zarówno śmierć jego siostrzenicy, jak i zachowanie Maćka i jemu nie da spokoju, dlatego Nalepa (Przemysław Sadowski) odeśle go do domu. Ale wtedy będzie już za późno, gdyż syn Doroty zdąży od nich uciec!

Ewa i Arek odzyskają dziecko w 3914 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3913 odcinku "Na Wspólnej" Arek zacznie mieć ogromne pretensje do Ewy, że pod jego nieobecność nie upilnowała Maćka, który będzie w stanie zrobić sobie coś złego. I nic dziwnego, gdyż chłopakowi w jednej chwili zawali się cały świat, gdyż po stracie rodziców zostanie zupełnie sam, bo nawet oni nie będą w stanie zastąpić mu matki i ojca. Ale na szczęście w 3914 odcinku "Na Wspólnej" Maćkowi nie przyjdzie nic głupiego do głowy i z rana zjawi się w domu Ostrowskich. Tyle tylko, że będzie nietrzeźwy, czym ostro zdenerwuje Arka. Szczególnie, że nie będzie on nawet pełnoletni. Ale wtedy w jego obronie stanie Ewa, która spróbuje wpłynąć na męża, aby był dla niego nieco bardziej wyrozumiały. Oczywiście, Ostrowski postanowi pójść za radą żony i zdecyduje się na szczerą rozmowę z chłopakiem, dzięki której w końcu uda mu się do niego dotrzeć. Ale czy na długo? Przekonamy się już niebawem!