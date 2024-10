Na Wspólnej, odcinek 3905: Arek nie uratuje swojej siostrzenicy! Dorota umrze i osieroci syna Maćka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3905 - środa, 23.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3905 odcinku "Na Wspólnej" siostrzenica Arka niespodziewanie umrze! I choć tuż przed operacją serca Ostrowski będzie zapewniał zarówno ją, jak i jej syna, że wszystko się uda, to prawda okaże się jednak inna, co Dorota w pewnym stopniu przewidzi. A to dlatego, że tuż przed zabiegiem będzie pełna obaw i na wszelki wypadek postanowi spisać list, w którym przedstawi swoją ostatnią wole. Tym bardziej, że lekarzowi wcale nie uda się jej uspokoić podobnie z resztą jak jej syna, który cały w nerwach będzie oczekiwał na finał operacji przed salą. Oczywiście, Maciek będzie mógł liczyć na wsparcie Ewy (Ewa Gawryluk), która wspólnie z Arkiem zajmie się chłopakiem na czas pobytu jego matki w szpitalu. Tym bardziej, że oprócz niej nie będzie miał on nikogo innego, gdyż jego ojciec umrze na raka. Dlatego w 3904 odcinku "Na Wspólnej" tak mocno będzie to przeżywał.

Niespodziewana śmierć Doroty w 3905 odcinku "Na Wspólnej"!

Na szczęście, w 3905 odcinku "Na Wspólnej" Maćkowi uda się zobaczyć matkę, która będzie już po operacji. Dorota obieca mu, że specjalnie dla niego zwolni teraz tempo swojego życia, ale niestety nie dotrzyma słowa. Albo właśnie weźmie je sobie za bardzo do serca. A to dlatego, że w 3905 odcinku "Na Wspólnej" siostrzenica Arka niespodziewanie umrze, gdy syn wyjdzie ze szpitala, aby w podziękowaniu kupić jej kwiaty. Tyle tylko, że już jej ich nie wręczy, gdyż z przerażeniem odkryje, że jego matka już nie żyje. I wówczas już kompletnie się załamie, gdyż zostanie zupełnie sam!

Ewa i Arek zajmą się osieroconym Maćkiem w 3906 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3906 odcinku "Na Wspólnej" Arek nie zostawi chłopaka na pastwę losu i zabierze go do siebie. Ostrowscy postanowią zająć się chłopakiem, który po śmierci matki całymi dniami będzie spał. A mąż Ewy desperacko zacznie szukać przyczyny zgonu jego matki, mimo iż żona poprosi go, aby się nie obwiniał. W 3906 odcinku "Na Wspólnej" Arek odbierze także karton z rzeczami po zmarłej, w którym znajdzie list z ostatnią wolą, spisaną przez jego siostrzenicę tuż przed swoją operacją, a jak się okaże i przed śmiercią. A ona będzie mogła kompletnie zmienić jego życie. Ale co takiego zostanie w niej zawarte? Dowiemy się już niebawem!