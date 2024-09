Na Wspólnej, odcinek 3890: Ewa i Arek zostaną rodzicami! Dziecko pojawi się w ich życiu niespodziewanie - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Ani i Igora?! Zostawi go i wróci z mężem do Norwegii? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3890 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3890 odcinku "Na Wspólnej" na oddziale kardiochirurgicznym zjawi się chłopak, który okaże się synem siostrzenicy Ostrowskiego. Maciek będzie szalenie niepokoił się o zdrowie swojej matki, dlatego przyniesie jej wyniki do szpitala i pokaże je właśnie Arkowi, który od razu skonsultuje je jeszcze z Nalepą (Przemysław Sadowski). Lekarze zgodnie dojdą do wniosku, że Dorota powinna jak najszybciej trafić w szpitalu, a na dodatek przejść operację, gdyż jej wyniki nie będą zwiastować nic dobrego. I choć w 3890 odcinku "Na Wspólnej" Arek nie powie zatroskanemu Maćkowi jak źle jest z jego matką, to już zda sobie sprawę, że wspólnie z Ewą będą musieli się nim zaopiekować. I to wcale nie na krótko...

Siostrzenica Arka trafi do szpitala w poważnym stanie w 3894 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3894 odcinku "Na Wspólnej" Dorota wyląduje w szpitalu, a jej stan będzie już naprawdę poważny. Arek powiadomi swoją siostrzenicę, iż właśnie przechodzi cichy zawał, który będzie szalenie niebezpieczny nie tylko dla jej zdrowia, ale także i życia. Ostrowski poinformuje ją, iż konieczna będzie natychmiastowa operacja, co kompletnie załamie kobietę, choć w trakcie rozmowy z synem spróbuje nie dać tego po sobie poznać. Ale Maciek w 3894 odcinku "Na Wspólnej" domyśli się, że coś jest nie tak. Tym bardziej, że i Arek nie będzie z nim szczery i wciąż będzie próbował ukryć przed nim rzeczywisty stan matki. Jednak tym razem chłopak wymusi na nim powiedzenie prawdy, która już całkowicie go dobije.

Ostrowscy zostaną rodzicami syna Doroty w 3894 odcinku "Na Wspólnej"?

W tej sytuacji w 3894 odcinku "Na Wspólnej" stanie się jasne, że Maciek będzie musiał zostać pod opieką Ewy i Arka na dłużej, jak i nie na zawsze, gdyż Dorota w każdej chwili będzie mogła umrzeć. Oczywiście, kardiochirurdzy zrobią wszystko, aby uratować jej życie, ale w obliczu jej złych wyników i tragicznego stanu zdrowia nic nie będzie takie pewne. W 3894 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowscy będą musieli być przygotowani na to, że będą musieli zastąpić Maćkowi rodziców i zająć się nim jak własnym synem, co w tej sytuacji wcale nie będzie łatwe ani dla niego, ani dla nich...