Na Wspólnej, odcinek 3926: Zawieszenie Kamila?! Oskar spali dowody swojego przestępstwa

"Na Wspólnej" odcinek 3926 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3926 odcinku "Na Wspólnej" przeszłość Kamila kolejny raz zawiśnie na włosku, gdy w szpitalu zjawi się kontrola z NFZ, która wykaże, że z konta Hoffera były wystawiane fałszywe recepty na leki zlecone przez dilera narkotyków. I choć oczywiście ordynator kardiochirurgii nie będzie miał z tym nic wspólnego, to jednak będzie musiał się gorzko tłumaczyć, gdyż stanie przed widmem zawieszenia w pracy. Ale na szczęście, w 3926 odcinku "Na Wspólnej" nie zostanie w tym sam, gdyż będzie mógł liczyć na wsparcie Łucji. Ukochana spróbuje go nie tylko pocieszyć, ale także pomóc mu znaleźć winnych, którzy chcieli go wrobić w proceder handlu receptami na środki odurzające. I to nawet mimo sprzeciwu matki (Małgorzata Knothe), która z zadowoleniem przypomni jej, iż ostrzegała ją w sprawie Hoffera!

Oskar wywoła pożar w szpitalu w 3927 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale to w 3926 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie powstrzyma Łucji, czego świadkiem stanie się i Oskar. I wtedy zacznie się straszliwie bać konsekwencji swoich działań, dlatego za wszelką cenę spróbuje zatrzeć dowody swojego przestępstwa. i już w 3927 odcinku "Na Wspólnej" ugada się z panią Józefą, aby mógł po nocach sprzątać pomieszczenia techniczce, dzięki czemu bez problemu będzie miał do nich dostęp. Tym bardziej, że monitoring na oddziale zostanie uszkodzony, przez co będzie mógł swobodnie działać. Dlatego ukradnie klucze do serwerowni i spowoduje tam pożar, aby spalić wszelkie dowody!

Syn dyrektorki w końcu wpadnie w 3928 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3928 odcinku "Na Wspólnej" oddział Hoffera dowie się o podpaleniu serwerowni. I wówczas dla wszystkich stanie się jasne, że ktoś próbował wrobić Kamila! W tej sytuacji Patrycja (Anita Jancia-Prokopowicz) od razu wezwie na miejsce policję, gdyż zda sobie sprawę, że ktoś chciał zatrzeć ślady włamania do sieci oddziału, a także nielegalnego wystawiania recept z konta ordynatora kardiochirurgii. Tyle tylko, że dyrektorka szpitala nie będzie świadoma, że tą osobą jest jej własny syn, który na wieść o przyjeździe służb w 3926 odcinku "Na Wspólnej" znów zacznie straszliwie panikować. Do czego Oskar będzie zdolny posunąć się tym razem? A może w końcu wpadnie? Tego dowiemy się już niebawem!