Na Wspólnej, odcinek 3930: Ciąża Ani zagrożona! Kłótnia Igora i Magnusa o ojcostwo dziecka doprowadzi do tragedii

"Na Wspólnej" odcinek 3930 - poniedziałek, 9.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3930 odcinku "Na Wspólnej" ciąża Ani będzie zagrożona, przez co ukochana Igora będzie musiała przyjmować leki na jej utrzymanie. A wszystko przez Magnusa, który nie dość, że nie da jej spokoju i przyleci za nią do Polski, gdzie będzie zadręczał ją telefonami z prośbą o spotkanie, a na dodatek zacznie śledzić ją i Nowaka, to jeszcze doprowadzi do tego, że wyląduje ona w szpitalu! A to dlatego, że gdy w końcu Ania zgodzi się z nim spotkać, to Petersen zrobi wszystko, aby przekonać ją do powrotu, podkreślając przy tym znaczenie ich wspólnej nocy w Norwegii. I to doprowadzi jego ciężarną żonę do ataku silnego bólu, w efekcie którego zarówno on, jak i Igor dowiedzą się o tym, że Ania spodziewa się dziecka! Tyle, że w 3929 odcinku "Na Wspólnej" nie będą wiedzieli, kogo z nich!

Wybuch Magnusa w szpitalu w 3930 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 3930 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie wiedzieć tego i sama zainteresowana, gdyż przecież dopuści się zdrady Igora z mężem, za co szczerze go przeprosi. A to doprowadzi już Magnusa do szału! Tym bardziej, że już wcześniej będzie chciał pozbyć się rywala ze szpitala, prosząc, aby nie było on zawiadamiany o stanie zdrowia Ani i jej dziecka, ale jego żona da mu takie upoważnienie, co już go zdenerwuje. A jej przeprosiny skierowane w kierunku Igora już wyprowadzą go z równowagi! I to do tego stopnia, że w 3930 odcinku "Na Wspólnej" Petersen wybuchnie i wejdzie w tak ostrą kłótnię z Nowakiem, że Ania tego nie wytrzyma! I pod wpływem silnego stresu dostanie kolejnego silnego ataku bólu! Czy straci dziecko?

Ania straci ciążę w 3930 odcinku "Na Wspólnej"?

Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lekarzy w 3930 odcinku "Na Wspólnej" Ania nie straci ciąży! Ukochana Igora przejdzie pomyślnie operację, która uratuje nie tylko jej życie, ale i dziecka. Ale mimo tego Magnus i tak nie odpuści i zacznie naciskać na Nowaka, aby wykonał test DNA. A przy okazji da mu jasno do zrozumienia, że jeśli wykaże on, że to on jest ojcem dziecka, to powinien na dobre zniknąć z jej życia. Jednak Ania w 3931 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie tego chciała, gdyż pod żadnym pozorem nie będzie chciała wracać do swojego męża, który w końcu da jej spokój! A ukochana Igora będzie mogła wreszcie opuścić szpital, ale wtedy znów zaczną się schody...