Na Wspólnej, odcinek 3937: Oskar doniesie na matkę policji! Przyzna, że Patrycja zamordowała mu ojca - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3937 - czwartek, 19.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3937 odcinku "Na Wspólnej" Oskar znów zacznie manipulować swoją matką, aby tylko osiągnąć swój cel i dowiedzieć się prawdy o śmierci swojego ojca! Johnson obieca przyznać się na policji, że to on włamał się na serwer szpitala i wystawiał z konta Kamila fałszywe recepty tylko pod warunkiem tego, że matka w końcu powie, co stało się z jego ojcem. I wówczas Patrycja w końcu przyzna się synowi, że w samoobronie zabiła jego ojca, gdy ten bardzo ją skrzywdził. I choć Oskar uda współczucie, to będzie jedynie jego gra, aby wyciągnąć z niej jeszcze więcej. I to mu się uda, gdyż matka zabierze go także na grób ojca! A potem wspólnie zjawią się na komisariacie, gdzie w 3937 odcinku "Na Wspólnej" chłopak pokaże wszystkim swoją prawdziwą twarz, którą jako pierwszy odkryje Nalepa (Przemysław Sadowski), ale niestety nie zdoła uchronić przed nią Johnson!

Oskar wyda Patrycję policji w 3937 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3937 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja zacznie wspierać swojego syna, a Weronika (Renata Dancewicz) udzieli mu ostatnich wskazówek! Tyle tylko, że chłopak ich nie posłucha i nieoczkowanie zgłosi policjantom zupełnie inną sprawę! A mianowicie morderstwo rodzica! I w ten sposób wyda własną matkę policji, a sam postanowi uciec od odpowiedzialności za wystawianie fałszywych recept z konta Kamila!

- Nie chodzi o włamanie. Tylko o morderstwo! - powie Oskar.

Zgłoszenie Oskara w 3937 odcinku "Na Wspólnej" mocno zszokuje nie tylko Roberta (Dariusz Wnuk) i Weronikę, która przecież, w przeciwieństwie do swojego byłego kochanka, będzie o tym wiedzieć, ale przede wszystkim samą Patrycję. Szczególnie, że zupełnie nie będzie się ona tego spodziewać po własnym synu! Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że kolejny raz dała się mu zmanipulować i wpędzić w jego chore gierki.

Weronika nie zdoła uratować Patrycji w 3938 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3938 odcinku "Na Wspólnej" Oskar otwarcie wyzna matce, iż nienawidzi jej za to, że zabiła mu ojca! I to sprawi, że Patrycja postanowi się nawet w końcu przyznać do winy przed policją, ale ten ruch odradzi jej Weronika! Tyle tylko, że Robert już zacznie węszyć i to nie tylko w sprawie Oskara, ale także i jego matki! I to w 3939 odcinku "Na Wspólnej" już kompletnie załamie Johnson! Do tego stopnia, że wbrew Roztockiej, zdecyduje się jednak przyznać! I to już na swoich warunkach!