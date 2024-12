Na Wspólnej, odcinek 3937: Nalepa nie zdoła uratować Patrycji! Oskar wyda własną matkę policji

"Na Wspólnej" odcinek 3937 - czwartek, 19.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3937 odcinku "Na Wspólnej" Oskar w końcu zdecyduje się przyznać policji, że to on wrobił Kamila w handel fałszywi receptami. Przynajmniej tak powie swojej matce, która po odkryciu prawdy i zaczerpnięciu rady u Weroniki (Renata Dancewicz) postawi mu jasne ultimatum, że albo sam się przyzna, albo ona zrobi to za niego. Tyle tylko, że wówczas syn zacznie szantażować ją jej kłamstwami na temat jego ojca, co sprawi, że Johnson w końcu postanowi wyznać mu prawdę na temat jego śmierci. W 3936 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja wyzna Oskarowi, że jego ojciec bardzo ją skrzywdził i przypadkowo został przez nią zabity w samoobronie. To wyznanie sprawi, że chłopak ucieknie z domu i zacznie ignorować własną matkę, jednak jej uda się go odnaleźć. I wówczas syn okaże jej swoje współczucie, tyle tylko, że będzie ono wyłącznie udawane! Ale niestety Patrycja da się na nie nabrać!

Oskar zmanipuluje własną matkę w 3936 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w tej sytuacji w 3936 odcinku "Na Wspólnej" Oskar zgodzi się zgłosić na policję i do wszystkiego przyznać pod warunkiem, że matka zaprowadzi go na grób ojca! Oczywiście, Patrycja zgodzi się to uczynić, gdyż naprawdę uwierzy w dojrzałość syna i przed jego wizytą na komisariacie, zabierze go na cmentarz. A już chwilę później w 3937 odcinku "Na Wspólnej" odbierze telefon od Nalepy, który postanowi ją ostrzec. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do niej wcale nie uwierzy w dobre intencje Oskara i niestety będzie miał rację, bo choć chłopak faktycznie zjawi się na policji, to jednak wcale nie w tym celu, w którym zapewniał swoją matkę!

Syn Patrycji doniesie na nią policji w 3937 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3937 odcinku "Na Wspólnej" syn Patrycji niespodziewanie wyda swoją matkę policji! Oskar zgłosi zabójstwo swojego ojca i opowie funkcjonariuszom, w jaki sposób Johnson zabiła mu ojca. I oczywiście ani słowem nie wspomni o tym, że to on wystawiał fałszywe recepty z konta Kamila i jeszcze na tym zarabiał. Ale na jego nieszczęście w 3937 odcinku "Na Wspólnej" o wszystkim będzie wiedział także Nalepa! Czy Lew doniesie na Oskara policji? I czy zdoła ocalić Patrycję przed więzieniem? Tego dowiemy się już niebawem!