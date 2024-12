Na Wspólnej, odcinek 3939: Patrycja przyzna się do morderstwa ojca Oskara! Weronika nie zdoła jej powstrzymać - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3939 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja będzie w kompletnej rozsypce po ostatniej wizycie na komisariacie. Zdradzamy, że Johnson wybierze się tam wspólnie z synem i swoją prawniczką, aby mógł przyznać się on do włamania na serwer szpitala i wystawianie fałszywych recept z konta Hoffera (Kazimierz Mazur), ale ostatecznie zmieni zdanie i zgłosi coś zupełnie innego! A mianowicie morderstwo rodzica, o którym podstępem dowie się od swoje matki! I choć Oskar uda współczucie, gdy dowie się, że Patrycja zabiła jego ojca w samoobronie, gdy ten ją skrzywdził, to w rzeczywistości będzie miał o to do niej ogromny żal! Tak mocny, że otwarcie wyzna, że ją za to nienawidzi! I to w 3939 odcinku "Na Wspólnej" już zupełnie ją załamie!

Patrycja potwierdzi donos Oskara w 3939 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa (Przemysław Sadowski) będzie przerażony stanem Patrycji! I nic dziwnego, gdyż on jako jedyny przejrzy Oskara i choć ostrzeże przed nim wcześniej swoją przyjaciółkę, to jednak nie zdoła go przed nim ocalić. A po tym wszystkim Johnson będzie tak emocjonalnie rozbita, że w końcu postanowi się przyznać do morderstwa swojego dawnego kochanka, choć wcześniej odradzi jej to sama Weronika. Jednak mimo jej wstawiennictwa, Robert (Dariusz Wnuk) nie odpuści i oprócz sprawy Oskara, zajmie się także i tą Patrycji i już zacznie grzebać na jej temat. Dlatego w 3939 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się ona w końcu sama do wszystkiego przyznać.

Johnson pójdzie siedzieć w 3939 odcinku "Na Wspólnej"?

I choć w 3939 odcinku "Na Wspólnej" Weronika zaoferuje Patrycji swoje wsparcie, to Johnson z niego nie skorzysta i postanowi zmierzyć się z tym sama. Matka Oskara ponownie zjawi się na komendzie, ale już nie u Roberta, który wspólnie ze Sławkiem (Mariusz Słupiński), skupi się na jej synu, a u samej komendantki Kai (Alicja Kalinowska). W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja opowie Kasprzykowej o tym, jak 20 lat temu przypadkiem zabiła swojego kochanka tuż po tym, gdy ją zgwałcił. Policjantka będzie wstrząśnięta zeznaniami kobiety, ale czy przyjdzie jej za to odpowiedzieć? Przekonamy się już niebawem!