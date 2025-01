Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3941: Smolny wściekły na Barbarę! Jej niezręczne wyjaśnienia pocałunku z Kubą doprowadzą go do furii - ZDJĘCIA

W 3941 odcinku "Na Wspólnej" Smolny (Łukasz Konopka) nie wytrzyma i wezwie Barbarę (Izabela Warykiewicz) na dywanik, by wprost zapytać ją o jej relacje z jego pasierbem, Kubą (Kacper Łukasiewicz). Od momentu, gdy zobaczył ich pocałunek, nie potrafi opanować emocji. W 3941 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof zarzuci Barbarze brak taktu i będzie chciał wiedzieć, co naprawdę ich łączy. Wyjaśnienia Baśki okażą się niezwykle niezręczne, co tylko rozjuszy Smolnego jeszcze bardziej. Czy ich relacja zawodowa przetrwa ten kryzys? Czy Krzysztof uwierzy w tłumaczenia Barbary? Poznaj szczegóły tej rozmowy już teraz!