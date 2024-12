Na Wspólnej, odcinek 3940: Smolny dowie się o romansie Barbary i Kuby! Wścieknie się i wyprowadzi

"Na Wspólnej" odcinek 3940 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3940 odcinku "Na Wspólnej" sprawa romansu Barbary i Kuby wciąż nie ucichnie i to nie tylko w domu, ale i pracy! A to dlatego, że Brzozowski w końcu zdecyduje się odbyć rozmowę z matką (Grażyna Wolszczak) o swojej relacji z Pulchną, co wcale nie będzie dla niego łatwe i będzie go kosztować wiele stresu! A następny spadnie na niego w redakcji, gdy tematu nie przestanie drążyć Tymon (Łukasz Wójcik)! Ale to i tak nie będzie koniec, gdyż już po pracy w 3940 odcinku "Na Wspólnej" sam Kuba także postanowi rozmówić się ze swoją szefową. Brzozowski zdecyduje się na szczerą pogawędkę, w trakcie której Barbara szczerze podziękuje mu za wsparcie, jakie jej udzielił po rozstaniu z partnerem! I to do tego stopnia, że na koniec przyjacielsko go pocałuje, czego świadkiem stanie się sam Smolny!

Zszokowany Smolny nakryje Barbarę i Kubę na pocałunku w 3940 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3940 odcinku "Na Wspólnej" Krzysztof dozna szoku na widok swojej dziennikarki z pasierbem! Oczywiście, Smolny tak tego nie zostawi i od razu postanowi dowiedzieć się, co łączy Pulchną z Brzozowskim, dlatego urządzi Barbarze przesłuchanie, czym mocno ją zaskoczy. Szef otwarcie zapyta o jej pocałunek ze stażystą, przez co dziennikarka znów zacznie okazywać Kubie chłód, a on znów zupełnie nie będzie wiedział, czemu! Ale gdy w 3941 odcinku "Na Wspólnej" dowie się o interwencji ojczyma to ostro się wścieknie!

Wściekły Brzozowski wyprowadzi się od rodziców i zacznie nowe życie w 3941 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3941 odcinku "Na Wspólnej" Kuba urządzi Krzysztofowi karczemną awanturę, po czym postanowi wyprowadzić się z mieszkania Smolnych! Brzozowski będzie miał już dość wtrącania się rodziców w jego życie i swoich ciągłych spowiedzi, że aż zatęskni za mieszkaniem z Dexem (Jan Jakubik) i Karolem (Maciej M. Tomaszewski), do których w 3941 odcinku "Na Wspólnej" postanowi wrócić. Kuba zapyta braci o nocleg, a oni oczywiście pozwolą mu wrócić. Tym bardziej, że już wcześniej będą go zapraszać, ale dopiero teraz Brzozowski skorzysta z ich oferty! I to na dłużej, gdyż przyjaciele zgodzą się, aby wrócił do nich na stałe, gdyż po wyprowadzce i Majki (Karolina Michalus), jego pokój wciąż będzie wolny! Dlatego chłopak z powrotem się na niego zdecyduje. A przy okazji postanowi się też wreszcie w pełni usamodzielnić, przez co odejdzie z pracy u ojczyma i zdecyduje się znaleźć sobie nową pracę!