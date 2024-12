Na Wspólnej, odcinek 3944: Ciężarna Marta odejdzie z pracy! Gęba zrozumie, że przegiął

Na Wspólnej, odcinek 3943: Damian wróci do Moniki po wyprowadzce Bruna! Zawalczy o niewierną żonę - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3940: Nalepa zrujnuje życie Patrycji! Namówi ją do złożenia zeznań i szybko tego pożałuje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3944 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3944 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Marta postanowi w końcu zastosować się do zaleceń lekarza i pójść na zwolnienie lekarskie. Tym bardziej, że jej ostatnie wyniki nie będą najlepsze, a dalsza praca pod presją, a przede wszystkim walka z Baliszewskim (Piotr Jankowski) będzie mogła zaszkodzić nie tylko jej, ale i dziecku. Dlatego w 3944 odcinku "Na Wspólnej" Leśniewska zdecyduje się jej zaprzestać! Szczególnie, że Adrian już zacznie podejrzewać ją o kolejne intrygi, gdy Tomek zostanie zamknięty w łazience i nie będzie mógł poprowadzić swojego programu z Judytą (Anna Dereszowska), przez co dziennikarka będzie musiała go zastąpić. I wówczas Marta zacznie już mieć serdecznie dość!

Ciężarna Marta pójdzie na zwolnienie lekarskie w 3944 odcinku "Na Wspólnej"!

I już w 3941 odcinku "Na Wspólnej" zacznie na poważnie rozmyślać o pójściu na zwolnienie lekarskie, które z resztą otrzyma od lekarza. Aż w końcu się na nie zdecyduje, gdyż nie będzie miała już więcej sił, aby walczyć z Baliszewskim. Dlatego w 3944 odcinku "Na Wspólnej" oficjalnie oświadczy wszystkim, iż odchodzi! Tym bardziej, że i tak już każdy będzie wiedział, iż jest w ciąży i spodziewa się dziecka, gdyż ktoś już zdąży rozpowiedzieć jej sekret! I wbrew podejrzeniom wcale nie będzie to Judyta tylko właśnie Tomek, który w ten sposób postanowi zemścić się na Leśniewskiej za to, że się na niego wypięła i stanęła po stronie Bradeckiej, gdy podłożył jej na wizji świnię!

Gęba będzie przekonany, że to przez niego Leśniewska odchodzi z pracy w 3944 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3944 odcinku "Na Wspólnej" Gęba zacznie mieć straszliwe wyrzuty sumienia, gdyż będzie przekonany, że Marta idzie na zwolnienie lekarskie wyłącznie z tego względu. Choć oczywiście powód będzie zupełnie inny, gdyż Leśniewska nie będzie chciała dłużej narażać swojego życia i dziecka, co w pełni zrozumie i poprze Bradecka. Tym bardziej, iż będzie świadoma tego, w jak okrutny sposób zachowuje się wobec niej Baliszewski, który w ostatni dzień jej pracy w 3945 odcinku "Na Wspólnej" przejdzie niezwykłą przemianę! A to dlatego, że pożegna ją wraz z całym zespołem tortem i kwiatami, a także zapewni ją, że jej miejsce zawsze będzie na nią czekało! Jednak Leśniewska nie uwierzy w jego zmianę i słusznie, gdyż ona wcale nie będzie szczera! A dobry humor Adriana będzie spowodowany wyłącznie tym, iż wcześniej umówi się na randkę z Iloną (Anna Samusionek), która ostatecznie nie dojdzie do skutku, gdyż Zdybicka ostatecznie ją odwoła, gdy dowie się od Leśniewskiej prawdy na jego temat! I wtedy dopiero będzie!