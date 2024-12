Na Wspólnej, odcinek 3940: Nalepa zrujnuje życie Patrycji! Namówi ją do złożenia zeznań i szybko tego pożałuje - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3940 - poniedziałek, 7.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3940 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja już złoży zeznania w sprawie śmierci ojca Oskara i przyzna się do jego morderstwa! Johnson opowie komendantce Kai Kasprzyk (Alicja Kalinowska), jak 20 lat temu przypadkiem zabiła swojego kochanka tuż po tym, gdy ją zgwałcił. Dyrektorka szpitala postanowi w końcu do wszystkiego się przyznać, gdy przed policją wyda ją własny syn, a Tadeusiak (Robert Wnuk) już zacznie grzebać w jej sprawie z przeszłości. I choć odradzi jej to sama Weronika, to Patrycja będzie tak emocjonalnie rozbita, że za namową Lwa postanowi to w końcu z siebie wyrzucić i do wszystkiego się przyznać. I w 3940 odcinku "Na Wspólnej" Johnson tak zrobi, a Nalepa zacznie żałować, że ją do tego namówił!

Nalepa zacznie mieć wyrzuty sumienia względem Patrycji w 3940 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3940 odcinku "Na Wspólnej" Lew zacznie mieć straszliwe wyrzuty sumienia, iż namówił Patrycję do złożenia zeznań w sprawie śmierci ojca Oskara i przyznania się do winy. Nalepa dopiero po fakcie zda sobie sprawę, że w ten sposób mógł zrujnować swojej przyjaciółce życie i nie będzie mógł sobie tego darować. Tym bardziej, że już wcześniej nie uratuje jej przed Oskarem, którego jako jedyny przejrzy. Zdradzamy, że przed wizytą na komisariacie Lew ostrzeże Johnson, iż nie wierzy w dobre intencje jej syna i niestety będzie miał rację, gdyż Oskar wcale nie przyzna się do fałszowania recept z konta Kamila (Kazimierz Mazur) tylko do morderstwa, jakie przed laty popełniła jego matka! Dlatego tym razem w 3940 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja go już posłucha, ale także źle na tym wyjdzie?

Co stanie się z Johnson w 3940 odcinku "Na Wspólnej"?

Póki co nie wiadomo, jak zakończy się sprawa Patrycji w 3940 odcinku "Na Wspólnej" i czy faktycznie przyjdzie odpowiedzieć jej za nieumyślne spowodowanie śmierci byłego kochanka, od której minie już przecież 20 lat! Policjanci zaczną dywagować nad losem Johnson, która po złożeniu zeznań i przyznaniu się do winy, nie zostanie zatrzymana tylko wróci z powrotem do codziennych obowiązków. W przeciwieństwie do jej syna, który w 3940 odcinku "Na Wspólnej" już się nie wywinie, gdyż Robert i Sławek (Mariusz Słupiński) zatrzymają go przed jego ucieczką do Londynu i wpakują do aresztu! A jak skończy jego matka i czy wyrzuty sumienia Nalepy będą słuszne? Tego dowiemy się już niebawem!