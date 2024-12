Na Wspólnej, odcinek 3939: Ciąża Marty wyjdzie na jaw! Kto ją zdradzi? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3939 - czwartek, 2.01.2025, o godz. 20.00 w TVN

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Marta mocno się zdziwi, gdy otrzyma w pracy gratulacje z powodu ciąży! Tym bardziej, że Leśniewska postanowi póki co nie chwalić się radosną nowiną, o której do tej pory będą wiedziały wyłącznie 2 osoby - Judyta i Tomek. I to także nie bezpośrednio od samej zainteresowanej, a na podstawie własnych obserwacji jej zachowania. I choć obydwoje obiecają jej dyskrecję, to w 3939 odcinku "Na Wspólnej" wiadomość o jej ciąży wyjdzie na jaw, przez co dziennikarka mocno się zestresuje. Ale jednocześnie wścieknie, co nie będzie dobre ani dla niej, ani dla jej dziecka!

Marta będzie przekonana, że to Judyta ją wydała w 3939 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" Leśniewska będzie przekonana, że to Bradecka ją wydała! Tym bardziej, że już wcześniej zacznie podejrzewać, że to właśnie ona podkablowała na nią Baliszewskiemu (Piotr Jankowski), gdyż tak naprawdę chciała zająć jej miejsce w telewizji śniadaniowej u boku Gęby! Szczególnie, gdy sama domyśli, że jest ona w ciąży. Ale ku jej zaskoczeniu Judyta obieca jej dyskrecję. Tym bardziej, że przestraszy się jej gościa, którym będzie Ilona (Anna Samusionek). I to nie bez przyczyny, gdyż przecież Zdybicka będzie pamiętać ją z aresztu, do którego sama trafiła po zabraniu Wiktorka (Kajetan Borowski). Jednak w 3939 odcinku "Na Wspólnej" Marta będzie przekonana, że rywalka nie dotrzyma słowa i to właśnie ona ją wyda! Ale mocno się zdziwi!

To Gęba zdradzi Leśniewską w 3939 odcinku "Na Wspólnej"?

W 3939 odcinku "Na Wspólnej" wściekła Marta wyżyje się na Judycie, ale Bradecka zapewni ją, że to nie ona ją wydała, a Gęba! Tym bardziej, że będzie miał ku temu powód, gdy jego przyjaciółka niespodziewanie stanie po stronie ich rywalki tuż po tym, jak on ośmieszy ją w telewizji. Oczywiście, Leśniewska od razu skonfrontuje się i z Tomkiem, ale i on wszystkiemu zaprzeczy. A na domiar złego w 3939 odcinku "Na Wspólnej" Marta odbierze jeszcze telefon ze szpitala w sprawie swoich złych wyników badań i to tuż przed konfrontacją z Baliszewskim, który będzie dla niej wyjątkowo nieprzyjemny, gdy dowie się o jej ciąży jako ostatni! I wówczas Leśniewska już kompletnie się posypie, ale wtedy swoją pomoc zaoferuje jej Bradecka, która odwiezie roztrzęsioną dziennikarkę do domu.

Czyżby w ten sposób Judyta chciała zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia? A może Bradecka faktycznie się zmieni i to nie ona, a Gęba ją wyda, ale tak wszystko upozoruje, aby Leśniewska myślała, że to właśnie ona i wróciła na jego stronę? A może po prostu będzie chciał zemścić się i na niej, że się od niego odwróciła? Dowiemy się już niebawem!