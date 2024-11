Na Wspólnej, odcinek 3932: Judyta odkryje ciążę Marty! To ona zdradzi ją przed Baliszewskim? - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3933: Patrycja odkryje, że to Oskar knuje przeciwko Kamilowi! Syn dyrektorki szpitala wpadnie we własną pułapkę!

"Na Wspólnej" odcinek 3932 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3932 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Marta jednak wróci do pracy w telewizji, niedługo po tym jak zwolni ją Baliszewski! Zdradzamy, że Adrian zdecyduje się ją zwolnić, gdy dotrą do niego negatywne opinie na jego temat, które będzie rozpowszechniać właśnie Leśniewska, gdy nowy dyrektor programowy najpierw nie da jej podwyżki, ani nowego programu, a przy okazji jeszcze wytnie ją z nowego spotu ramówkowego stacji. Aż w końcu definitywnie się jej pozbędzie, a w jej miejsce obok Gęby (Paweł Dobek) wprowadzi Judytę, która mocno zwróci jego uwagę już przy pierwszym spotkaniu. I to właśnie ją w 3932 odcinku "Na Wspólnej" Marta zacznie podejrzewać o zdradę!

Judyta domyśli się, że Marta jest w ciąży w 3933 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3932 odcinku "Na Wspólnej" Judyta nakryje ją wymiotującą w łazience i w ten sposób domyśli się, że rywalka jest w ciąży! I to tuż po jej powrocie do pracy, który nastąpi tuż po tym, jak zaimponuje Baliszewskiemu swoim nowym cyklem wywiadów z naprawdę charakterystycznymi postaciami, na co ona początkowo nie chciała się zgodzić. Ale jednak zmieni zdanie, gdyż będzie gotowa na wszystko, aby wrócić do pracy, którą tak kocha. I już w 3933 odcinku "Na Wspólnej" jej wybór padnie na Ilonę (Anna Samusionek), która wylądowała w więzieniu, a jej syn Wiktorek (Kajetan Borowski) w pogotowiu opiekuńczym tuż po tym, jak policja otrzymała zgłoszenie, że zajmuje się dzieckiem pod wpływem alkoholu!

Bradecka przestraszy się rozmówczyni Leśniewskiej w 3933 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3933 odcinku "Na Wspólnej" Marta zacznie pomagać Ilonie przygotować się do wywiadu w momencie, gdy do studia wejdzie Judyta. Zdybicka od razu rozpozna w Bradeckiej swoją koleżankę z celi, czym mocno ją przerazi, gdyż była właścicielka klubu sztuk walki zda sobie sprawę, że w tej chwili została zdemaskowana. Tym bardziej, że sama również będzie kojarzyć rozmówczynię Leśniewskiej. I w tej sytuacji 3933 odcinku "Na Wspólnej" obieca jej, że zachowa dyskrecję przed Baliszewskim w sprawie jej ciąży, gdyż sama nie będzie chciała zostać zdradzona! Tym bardziej, że Ilona naprawdę będzie mogła ją pogrążyć, a Judyta będzie tego świadoma i za wszelką cenę postara się do tego nie dopuścić!