Na Wspólnej, odcinek 3933: Patrycja domyśli się, że to Oskar wrabia Kamila! Syn dyrektorki szpitala sam się podłoży

"Na Wspólnej" odcinek 3933 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3933 odcinku "Na Wspólnej" Kamil (Kazimierz Mazur) zacznie mieć poważne wątpliwości, co do chłopaka, którego policjanci zatrzymają w sprawie wystawiania fałszywych recept z jego konta. Co prawda, tą sprawą osobiście zajmie się zaufany mu Sławek (Mariusz Słupiński), gdyż właśnie jemu i Robertowi (Dariusz Wnuk), komendantka Kaja (Alicja Kalinowska) przekaże tę sprawę, gdy na komisariat wpłynie zgłoszenie o pierwszej śmiertelnej ofierze tego procederu, która umrze po zażyciu narkotyków. Ale jednak Hoffer będzie miał wątpliwości, co do pracy Dziedzica. Mimo iż policjant przeanalizuje dyżury pracowników szpitala, dzięki czemu dotrze do domniemanego sprawcy. Tyle tylko, że faktycznie niewłaściwego, gdyż choć w 3931 odcinku "Na Wspólnej" zostanie zatrzymany młody mężczyzna, to nie będzie on Oskarem!

Kamil i Patrycja nie uwierzą w winę zatrzymanego chłopaka w 3933 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego w 3933 odcinku "Na Wspólnej" Hoffer zacznie zastanawiać się, czy aby na pewno policjanci aresztowali właściwego człowieka i podzieli się swoimi obawami z Łucją (Magdalena Kaczmarek). Ale nie tylko on będzie miał wątpliwości w jego sprawie, gdyż podzieli je też sama dyrektorka szpitala, która także nie uwierzy w winę zatrzymanego. W przeciwieństwie do Oskara, który w 3933 odcinku "Na Wspólnej" wyśmieje naiwność lekarzy, jak i własnej matki, aby w ten sposób ukryć swoją winę. Tyle tylko, że osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt, gdyż jego słowa dadzą Patrycji mocno do myślenia. Tym bardziej, gdy odkryje, że jej syn ostatnio nabył motocykl, na który normalnie nie byłoby stać z pensji salowego. I wówczas sama zacznie podejrzewać, że to Oskar mógł mieć związek z wystawianiem fałszywych recept z konta samego ordynatora kardiochirurgii.

Dyrektorka szpitala odnajdzie prawdziwego winnego w 3933 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 3933 odcinku "Na Wspólnej" Patrycja zda sobie sprawę, że jako salowy syn miał dostęp do wszystkich pomieszczeń, dzięki czemu mógł łatwo dostać się nie tylko do pokoju lekarskiego, ale i pomieszczeń technicznych, gdzie wybuchnie pożar. I oczywiście dyrektorka zda sobie sprawę, że to nie przypadek i ktoś celowo chce zatrzeć dowody swojego przestępstwa. Ale jak zareaguje, gdy w 3933 odcinku "Na Wspólnej" odkryje, że może być to jej własny syn? Czy doniesie na niego policji? A może postanowi załatwić tą sprawę sama lub pozwoli odpowiadać niewinnemu chłopakowi, aby tylko uchronić Oskara? Przekonamy się już niebawem!