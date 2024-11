Na Wspólnej, odcinek 3926: Baliszewski zwolni ciężarną Martę! Odda jej miejsce Judycie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3926 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3926 odcinku "Na Wspólnej" Baliszewski zdecyduje się zwolnić ciężarną Martę, gdy dotrą do niego negatywne opinie, jakie Leśniewska rozpuszczała na jego temat. Wówczas dziennikarka znajdzie się w bardzo trudnym położeniu, gdyż Adrian będzie tylko czekał na jej potknięcie, aby tylko jej się pozbyć! Tak samo jak w przypadku spotu ramówkowego, z którego ostatecznie postanowił ją wyciąć, gdy jednak zdążyła na jego nagrania. I to nie bez przyczyny, gdyż w 3926 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Marta już na dobre zniknie z telewizji śniadaniowej, gdy nowy dyrektor programowy zdecyduje się ją wyrzucić!

Judyta wpadnie w oko Adrianowi w 3920 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3926 odcinku "Na Wspólnej" znajdzie już na jej miejsce nową osobę - Judytę Bradecką, która wpadnie mu w oko już w trakcie ich pierwszego spotkania. Zdradzamy, że była właścicielka klubu sztuk walki zjawi się w stacji, aby udzielić wywiadu Marcie i Tomkowi (Paweł Dobek). Sportsmenka od razu wejdzie w konfrontację z Baliszewskim, gdy ten przypadkowo wpadnie na nią na korytarzu, czym od razu zrobi na nim ogromne wrażenie. A jeszcze większe, gdy wykaże się nie lada profesjonalizmem w trakcie rozmowy z Gębą i Leśniewską, która tuż po nagraniu opuści studio z powodu złego samopoczucia. I już wtedy Adrian zaprosi Judytę do siebie i złoży jej ofertę nie do odrzucenia, którą dziennikarze poznają dopiero w 3921 odcinku "Na Wspólnej".

Baliszewski zastąpi ciężarną Martę, Judytą w 3926 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3921 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, że Judyta ma zostać współprowadzącą nowego programu sportowego Gęby, co wcale go nie ucieszy. A wręcz przeciwnie. I to tego stopnia, że aż Marta będzie musiała go uspokajać. Tym bardziej, że Adrian nie zmieni swojej decyzji, a nawet ją rozszerzy, gdyż już będzie widział Bradecką i na miejscu Leśniewskiej. Szczególnie, iż nadarzy się ku temu okazja, gdy usłyszy na swój temat negatywne opinie, które padną z ust dziennikarki. I wtedy w 3926 odcinku "Na Wspólnej" nowy dyrektor programowy stacji wcieli w życie swój plan i zastąpi Martę w telewizji śniadaniowej właśnie Judytą, która po konsultacji ze Smolnym (Łukasz Konopka) zdecyduje się podjąć z nim współpracę. Tym samym zostawiąc ciężarną Leśniewska na lodzie...