Na Wspólnej, odcinek 3940: Marta pozbędzie się Gęby?! Baliszewski wyczuje intrygę

"Na Wspólnej" odcinek 3940 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3940 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Marta dowie się od swojego lekarza prowadzącego, że ze względu na łę wyniki badań, powinna nieco zwolnić swoje tempo życia! Tyle tylko, że Leśniewska nie będzie miała, jak tego zrobić, gdyż wypadnie jej w telewizji niespodziewane zastępstwo! A wszystko przez to, że Gęba niespodziewanie nie zjawi się na nagraniach do swojego programu, przez co przyjaciółka będzie musiała poprowadzić go za niego, gdyż nie będzie nikogo innego, kto mógłby to zrobić. Szczególnie, iż dziennikarka i tak będzie miała u niego dług, gdy wcześniej to Tomek zgodził się ją zastąpić, gdy ona gorzej się poczuła. I choć tamto zastępstwo ostatecznie nie wypaliło, gdyż przez Baliszewskiego, gość Leśniewskiej zrezygnował, to już w 3940 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie takiej sytuacji!

Marta zastąpi Gębę u boku Judyty w 3940 odcinku "Na Wspólnej"!

A wręcz przeciwnie, gdyż w 3940 odcinku "Na Wspólnej" Leśniewska zastąpi Gębę i to z pompą! Marta i Judyta poprowadzą wspólnie naprawdę świetny program, gdyż nie będzie już w nim żadnych świń, jakie za pierwszym razem podłożył nowej koleżance właśnie Gębowski, za co przecież i dziennikarka go skrytykowała i wówczas Bradecka przysięgła mu zemstę! Czy właśnie w 3940 odcinku "Na Wspólnej" ją wykona? Szczególnie, że Tomek wcale nie zjawi się na nagraniach po złości czy w ramach buntu, a dlatego, że ktoś chwilę wcześniej zamknie go w toalecie, przez co nie będzie miał, jak wyjść, a co za tym idzie i poprowadzić programu. Czy winna temu będzie właśnie Judyta? A może Marta?

Baliszewski będzie pewien, że Leśniewska celowo pozbyła się Gębowskiego w 3940 odcinku "Na Wspólnej"!

Właśnie na tą drugą w 3940 odcinku "Na Wspólnej" postawi Baliszewski! Adrian będzie przekonany, że to właśnie Marta zamknęła Tomka w łazience, aby wskoczyć na jego miejsce i ponownie go do siebie przekonać. Tylko najwidoczniej zapomni o tym, że Leśniewska wcale nie pchała się z powrotem do programu, mimo iż Bradecka właśnie z nią chciała pracować, a nie z Gębowskim! Albo celowo o tym zapomni, gdyż przecież w 3940 odcinku "Na Wspólnej" Judyta wciąż będzie dla niego nieskazitelna, a przede wszystkim nie do ruszenia! A ciężarna Marta zacznie mieć już powoli serdecznie dość walki z Adrianem...