Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3946: Żbikowie zepsują oświadczyny Czerskiego, ale Ola i tak zgodzi się zostać żoną Mariusza - ZDJĘCIA

W 3946 odcinku "Na Wspólnej" Czerski (Mariusz Zaniewski) postanowi oświadczyć się Oli (Marta Wierzbicka) podczas obiadu w uroczystej restauracji, ale Żbikowie pokrzyżują jego plany! W momencie, gdy Mariusz będzie sięgał po pierścionek, to do środka wkroczą Kasia (Julia Chatys) z Darkiem (Michał Mikołajczak), którzy się do nich przysiądą i tyle będzie z oświadczyn prawnika! Ale ostatecznie w 3946 odcinku "Na Wspólnej" dojdą one do skutku, jednak w mniej okazałych okolicznościach! Choć to nie zmieni faktu, że Zimińska i tak je przyjmie! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!