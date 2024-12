Na Wspólnej, odcinek 3945: Kajtek nakryje Monikę z Damianem! Tak zareaguje syn Cieślików na ich schadzkę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3945 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3945 odcinku "Na Wspólnej" Monika i Damian znów zaczną spotykać się na seks schadzki! Tym bardziej, że Cieślikowa w końcu rozstanie się z Brunem, a Krawczyk wyprowadzi się z ich wspólnego mieszkania, przez co problem Cieślika momentalnie zniknie, gdyż przecież nie mógł on znieść obecności kochanka żony w ich wspólnym domu! Dlatego w 3945 odcinku "Na Wspólnej" małżonkowie do siebie wrócą. Szczególnie, że sąd nie postanowi o ich rozwodzie, gdy Damian niespodziewanie wyzna, że wciąż kocha Monikę, tylko skieruje ich na terapię małżeńską. Ale stęsknieni siebie małżonkowie poradzą sobie i bez niej, gdyż oboje wciąż będą pałać do siebie gorącym uczuciem i znów zaczną spotykać się na seks schadzki!

Szokująca reakcja Kajtka na powrót Moniki i Damiana w 3945 odcinku "Na Wspólnej"!

Tyle tylko, że ich miłe chwile w 3945 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie potrwają długo! A wszystko przez to, że w końcu wpadną, gdy na seks schadzce nakryje ich własny syn i wcale się z tego powodu nie ucieszy! Widok matki i ojca ogromnie zszokuje Kajtka, który z samego ranka w 3945 odcinku "Na Wspólnej" zacznie robić im wymówki! I nic dziwnego, gdyż rodzice zafundowali mu niezłą huśtawkę emocjonalną, gdy najpierw postanowili się rozstać, gdy wyszedł na jaw romans Moniki z Brunem i zacząć życie z nowymi parterami, których on w końcu zaakceptował, a teraz nagle zdecydowali się do siebie wrócić i to jeszcze za jego plecami! I ten fakt sprawi, że Kajtek już nie wytrzyma i wybuchnie, a Cieślikom przyjdzie się nieźle nasłuchać od własnego syna!

Syn Cieślików da im swoje błogosławieństwo w 3945 odcinku "Na Wspólnej"?

Ale na szczęście w 3945 odcinku "Na Wspólnej" Monice uda się uspokoić i dotrzeć do syna! Wówczas Kajtek odpuści, a małżonkowie odetchną z ulgą. Ale na jak długo? Czy w 3945 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikom uda się z nim na dobre porozumieć? I przede wszystkim, czy syn da im swoje kolejne błogosławieństwo i znów będą rodziną jak wcześniej? Tego dowiemy się już niebawem!