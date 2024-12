Na Wspólnej, odcinek 3935: Szokujący finał rozprawy sądowej Cieślików! Słowa Damiana zszokują wszystkich

"Na Wspólnej" odcinek 3935 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3935 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie spotkają się w sądzie, który zadecyduje o losach o ich małżeństwa! Choć tak naprawdę sami zainteresowani nie będą tacy pewni tego, czy rzeczywiście chcą się rozwieść. Wszystko przez to, że ich seks schadzki po rozstaniu Damiana z Martyną (Anna Kózka) na nowo ich do siebie zbliżą i pozwolą uwierzyć w to, że ich małżeństwo jednak uda się uratować. Ale tylko do czasu przeprowadzki Bruna do Moniki! Wówczas Cieślik zmieni zdanie, choć w głębi serca wcale nie przestanie kochać żony, z czego zwierzy się Wojtkowi (Wojciech Błach), przez co Żaneta (Anna Guzik) zacznie namawiać go, aby jeszcze raz przemyślał swoją decyzję. Podobnie jak Kajtek (Mikołaj Szostek), gdy dowie się, że tak naprawdę jego ojciec wciąż czuje coś do jego niewiernej matki. Podobnie z resztą jak w 3934 odcinku "Na Wspólnej" ona sama do niego!

Damian wyzna przed sądem, że wciąż kocha Monikę w 3935 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3934 odcinku "Na Wspólnej" Monika zacznie nawet unikać Bruna, który uzna jej zachowanie za efekt napięcia związanego z nadchodzącą rozprawą rozwodową, przez co nie będzie miał do niej pretensji. Tyle tylko, że Krawczyk nie będzie świadomy tego, że jego ukochana tak się zachowuje, gdyż w głębi serca wcale nie chce rozstawać się ze swoim mężem! Ale w 3935 odcinku "Na Wspólnej" na rozprawie rozwodowej stanie się to jasne, gdy Cieślikowa odetchnie z niespodziewaną ulgą, gdy sąd nie da im rozwodu tylko skieruje na terapię małżeńską! A wszystko przez to, że Damian przyzna przed sędzią, że wciąż kocha swoją niewierną żonę, czym mocno ją zaskoczy, gdyż jego ostatnie zachowanie wcale nie będzie na to wskazywać! Ale oczywiście pozytywnie, gdyż Monika ogromnie ucieszy się ze słów Damiana! W przeciwieństwie do Bruna!

Bruno po odkryciu prawdy wyprowadzi się od Moniki w 3936 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3935 odcinku "Na Wspólnej" Krawczyk będzie zirytowany i rozczarowany orzeczeniem sądu, którego zupełnie nie będzie mógł zrozumieć. A to dlatego, że Monika nie powie mu o tym, że Damian wyznał jej przed sądem miłość, ale Bruno tak łatwo nie odpuści! I w końcu sam dowie się prawdy i otwarcie zapyta swoją ukochaną, kogo ona tak naprawdę kocha. Jednak Cieślikowa w 3935 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie mu w stanie na to odpowiedzieć, ale Brunowi to i tak już wystarczy do podjęcia decyzji o wyprowadzce od niej. A następnie konfrontacji z Cieślikiem!