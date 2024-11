Na Wspólnej, odcinek 3928: Oświadczyny Bruna! Reakcja Moniki kompletnie go zaskoczy - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3933: Patrycja odkryje, że to Oskar knuje przeciwko Kamilowi! Syn dyrektorki szpitala wpadnie we własną pułapkę!

"Na Wspólnej" odcinek 3928 - środa, 4.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3928 odcinku "Na Wspólnej" Bruno zdecyduje się na oświadczyny, przed którymi już wcześniej będzie ostrzegał go Jarek. Berg nie będzie chciał, aby jego przyjaciel popełniał błędy z przeszłości i spróbuje go przed tym powstrzymać, ale Krawczyk go nie posłucha. Tym bardziej, iż uzna, że to najlepszy moment, aby udowodnić ukochanej, iż jemu naprawdę na niej zależy. Tym bardziej, że jej rozwód z Damianem (Waldemar Błaszczyk) będzie już tylko formalnością tuż po tym, jak Cieślikowa otrzyma pozew rozwodowy, a na dodatek jej mąż postanowi pozbyć się jej ze wspólnego mieszkania. Oczywiście, Monika do końca będzie liczyć, iż uda jej się przekonać Cieślika do zmiany zdania, ale niestety na marne, gdyż to tylko zaogni sytuację. I oświadczyny Bruna w 3928 odcinku "Na Wspólnej" w niczym tu nie pomogą!

Bruno postanowi poprosić Monikę o rękę w 3928 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3928 odcinku "Na Wspólnej" Krawczyk postanowi już dłużej nie czekać i zdecyduje się poprosić Cieślikową o rękę. Bruno podjedzie pod ukochaną z pierścionkiem zaręczynowym i bukietem pięknych czerwonych róż, przez co Monika od razu będzie wiedzieć, co się będzie święcić. Tym bardziej, że od razu dostrzeże czerwone pudełeczko z błyskotką i wcale w 3928 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie z tego powodu zachwycona. I to nie tylko z powodu wcześniejszej kłótni z Damianem, którą odbędzie tuż przed przyjazdem Bruna. Ale także tego, że sama będzie mocno rozchwiana emocjonalne po ostatnich doświadczeniach z mężem.

Cieślikowa zgodzi się zostać żoną Krawczyka w 3928 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 3928 odcinku "Na Wspólnej" Monika przyjmie oświadczyny Bruna? A może widząc reakcję ukochanej, Krawczyk postanowi się jednak wstrzymać z proszeniem jej o rękę? Czy związek kochanków przetrwa? A może Cieślikowie jeszcze do siebie wrócą, gdyż ich uczucia wcale nie wygasną, z czego Damian zwierzy się Wojtkowi (Wojciech Błach). Jak to się wszystko skończy? Tego dowiemy się już w w 3928 odcinku "Na Wspólnej"!