Na Wspólnej. Ciąża u Cieślików?! Fani nie mają wątpliwości, jak skończy się wątek Moniki i Damiana

Seks Cieślików w 3918 odcinku "Na Wspólnej" zelektryzował fanów!

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Monika i Damian wylądowali w łóżku, czym mocno zaskoczyli swoich fanów! I nic dziwnego, gdyż ich małżeństwo rozpadło się, gdy na jaw wyszedł romans Cieślikowej z Brunem. I choć żona senatora szybko go zakończyła i robiła wszystko, aby ratować ich związek, to jednak Cieślik nie był w stanie jej wybaczyć i równie szybko znalazł sobie nową partnerkę, z którą zaczął budować nowe życie. A Monika wróciła wtedy z powrotem do Bruna! I choć wydawało się, że tak zostanie, to niespodziewanie Martyna zdecydowała się odejść od Damiana, gdy zdała sobie sprawę, że jej ukochany wciąż kocha żonę. Podobnie z resztą jak sama Cieślikowa, która ogromnie przejęła się atakiem na męża w trakcie ślubu Renaty (Marta Jankowska) i Sławka (Mariusz Słupiński), który zbliżył ich na nowo i sprawił, że w 3918 odcinku "Na Wspólnej" znów zrobiło się między nimi gorąco!

Monika zajdzie w ciążę w "Na Wspólnej"?

W 3918 odcinku "Na Wspólnej" Cieślików połączył namiętny seks, który szeroko zaczęli komentować fani serialu na jego oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie. Widzowie byli kompletnie zszokowani takim zwrotem akcji u Moniki i Damiana i choć część była z tego zadowolona, to reszta niekoniecznie, gdyż zrobiło im się żal nie tylko Bruna, który o niczym nie miał pojęcia. Ale przede wszystkim Kajtka (Mikołaj Szostek), który dopiero co zaakceptował nowego kochanka matki, a tu ona nagle wróciła do jego ojca! Co więcej, fani podejrzewają, że na tym wątek Cieślików w "Na Wspólnej" się nie skończy, a Monika zajdzie w ciążę, lecz nie będzie wiedzieć, czy z mężem, czy z kochankiem!

- Będzie ciąża🤣;

- Pytanie z kim😂;

- Ciekawe kto ojcem czy Damian czy Bruno 🤣;

- Będzie ciąża i będzie pytanie kto jest szczęśliwym dawcą 😉;

- Dzieciakowi niepotrzebnie zrobili sieczkę we łbie. Teraz zaakceptował Bruna, a pewnie za chwile się okaże, że matka będzie miała dylemat z kim jest w ciąży 🫠.

Jak potoczą się dalsze losy Cieślików w "Na Wspólnej"?

Jednak część fanów "Na Wspólnej" widzi zupełnie inny scenariusz, ale również oparty na ciąży! Tyle tylko, że nie Moniki, a Martyny, która nagle wróciłaby zza granicy i znów wywróciła życie Cieślików do góry nogami!

- No też czuję że będzie ciąża 🤭 i Martyna wróci z brzuchem 🤭;

- A ja czuję że Martyna wróci z brzuchem 🤭🤭🤭.

Ale czy któryś z tych scenariuszy fanów "Na Wspólnej" się sprawdzi? Bardzo możliwe, gdyż w kolejnych odcinkach wiele zadzieje się w wątku Cieślików! Pewnym jest, że póki co Damian nie wróci na dobre do Moniki, gdyż po przeprowadzce do niej Bruna uzna, że nie ma już żadnych szans na uratowanie ich małżeństwa i wystąpi o rozwód. Co więcej, Cieślik postanowi sprzedać ich wspólne mieszkanie i choć Bruno zaproponuje alternatywę, to jego kochanka nie będzie chciała się na to zgodzić. I wówczas obie opcje Moniki staną pod znakiem zapytania! A ewentualna ciąża wiele by tutaj zmieniła! Jednak czy tak się stanie? przekonamy się już niebawem!