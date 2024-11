Na Wspólnej, odcinek 3927: Damian postawi Monice ultimatum! Wyrzuci żonę na bruk?

"Na Wspólnej" odcinek 3927 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3927 odcinku "Na Wspólnej" Damian nie zmieni zdania w sprawie rozwodu! A wręcz przeciwnie, gdyż tylko zaostrzy swoje żądania! Cieślik nie pogodzi się z przeprowadzką Bruna do ich mieszkania, która jego zdaniem odbierze ostatnią szansę na uratowanie ich małżeństwa. Wszystko przez to, że wówczas ich seks schadzki, do których będzie dochodzić w ostatnim czasie, staną się praktycznie niemożliwe, gdyż Krawczyk będzie zawsze na miejscu. I co gorsza, dla niego - jego. Dlatego w 3927 odcinku "Na Wspólnej" senator zjawi się jeszcze w ich wspólnym mieszkaniu, aby oświadczyć Monice, iż postanowił je sprzedać!

Damian postanowi sprzedać wspólne mieszkanie Cieślików w 3927 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3927 odcinku "Na Wspólnej" Cieślik mocno zszokuje swoją żonę. Tym bardziej, iż postawi jej jasne ultimatum, że albo sprzedadzą ich wspólne mieszkanie, albo, że Cieślikowa będzie mogła je zatrzymać, ale tylko pod warunkiem, iż sama spłaci resztę kredytu, co oczywiście będzie dla niej nie do zaakceptowania! Ale na szczęście w 3927 odcinku "Na Wspólnej" pojawi się jeszcze jedna opcja, gdy o sprawie dowie się Bruno. Kochanek nie zostawi ukochanej samej i zaproponuje jej pewną alternatywę. Krawczyk znajdzie tanią działkę pod Warszawą i obieca jej, że zbudują na nim ich własny dom. Ale Monika nawet nie będzie chciała słyszeć o mieszkaniu na wsi!

Monika nie przekona męża do zmiany zdania w 3928 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 3928 odcinku "Na Wspólnej" Monika wciąż będzie się łudzić, że Damian jednak zmieni zdanie. Cieślikowa ponownie spotka się z mężem i spróbuje go nakłonić do zmiany zdania, ale senator pozostanie nieugięty. A na dodatek tak się zdenerwuje, że między małżonkami dojdzie do kolejnej karczemnej awantury, gdyż Monikę ogromnie zaskoczy jego zachowanie, a sama także nie będzie miała zamiaru odpuszczać. Ale w 3928 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie miała wyjścia, gdyż Cieślik zdania nie zmieni. I wówczas wścieknie się i Cieślikowa, której humoru nie poprawi nawet widok pierścionka zaręczynowego, jaki zakupił dla niej Krawczyk. A wręcz przeciwnie, gdyż wtedy jeszcze się on pogorszy!