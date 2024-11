Na Wspólnej, odcinek 3923: Rozwód Cieślików?! Przeprowadzka Bruna przekreśli między nimi wszystko - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3923 - wtorek, 26.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3923 odcinku "Na Wspólnej" Monika mocno się zszokuje, gdy otrzyma pismo rozwodowe i już zupełnie nie będzie wiedziała, co myśleć. I nic dziwnego, gdyż po ślubie Renaty (Marta Jankowska) i Sławka (Mariusz Słupiński), w trakcie którego Damian narazi swoje życie, znów zbliży się do męża. Do tego stopnia, że małżonkowie wylądują w łóżku i szybko zdecydują się na powtórkę, okłamując przy tym nie tylko Bruna, ale i Kajtka (Mikołaj Szostek). Tyle tylko, że wszystko się zmieni, gdy Krawczyk postanowi wprowadzić się do swojej kochanki! Wówczas zrozpaczony Cieślik zda sobie sprawę, że to koniec i już nie uda im się odbudować ich małżeństwa. Dlatego, w 3923 odcinku "Na Wspólnej" zażąda rozwodu!

Zazdrosny Damian nie pogodzi się z przeprowadzką Bruna w 3923 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak Cieślikowa w 3923 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie będzie mogła tego zrozumieć i zjawi się u męża, aby to z nim wyjaśnić. Monika otwarcie zapyta Damiana o przyszłość ich małżeństwa, a on da jej jasno do zrozumienia, że nie widzi już dla niego żadnych szans. Tym bardziej, że w 3923 odcinku "Na Wspólnej" kolejny raz obarczy winą swoją żonę, mówiąc, iż to ona podjęła decyzję o ich rozstaniu, gdy zdecydowała się na romans i przeprowadzkę Bruna. Tak jakby zapomniał, że to on jako pierwszy zamieszkał z Martyną (Anna Kózka) i nie widział w tym nic złego! A w przypadku Cieślikowej już tak!

Krawczyk oświadczy się Monice w 3924 odcinku "Na Wspólnej"?

I wówczas w 3923 odcinku "Na Wspólnej" Monice nie pozostanie już nic innego jak tylko wrócić do Bruna, którego półnagiego nieco później w jej mieszkaniu przyłapie zszokowana Maria (Bożena Dykiel). Wówczas Cieślikowa powie matce o przeprowadzce kochanka, z czego oczywiście i ona nie będzie zadowolona, gdyż zdecydowanie bardziej będzie wolała Damiana. Tyle tylko, że do niego już nie będzie powrotu, co da jej bardzo wyraźnie zrozumieć. Jednak w 3924 odcinku "Na Wspólnej" Monika zbyt długo nie będzie narzekać na samotność, gdyż Bruno już zacznie nawet myśleć o oświadczynach! I to już raczej całkowicie przekreśli szansę Cieślików...