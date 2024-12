Na Wspólnej, odcinek 3936: Bolesne rozstanie Moniki i Bruna! Wyprowadzi się po rozprawie rozwodowej Cieślików - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3936 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3936 odcinku "Na Wspólnej" Monika i Bruno rozstaną się po rozprawie rozwodowej Cieślików! Wszystko przez to, że do rozwodu małżonków jednak nie dojdzie, gdy Damian niespodziewanie wyzna przed sądem, że wciąż kocha swoją żonę. Wówczas sędzia skieruje parę na terapię, czym sprawi, że Monika odetchnie z ulgą. Szczęśliwa Cieślikowa pochwali się tą decyzją swojemu kochankowi, ale on nie podzieli jej entuzjazmu. Tym bardziej, że w 3935 odcinku "Na Wspólnej" zupełnie nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego Cieślikowie nie dostali rozwodu! Szczególnie, że Monika mu o tym nie powie!

- Nie dostaliśmy tego rozwodu - oświadczy rozanielona Monika.

- Co?! - mocno zdziwi się Bruno.

Krawczyk porzuci Cieślikową w 3936 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3936 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa wciąż będzie ukrywać przed swoim kochankiem, że mąż wyznał jej miłość. I nic dziwnego, gdyż Monika szalenie będzie bała się reakcji zazdrosnego Bruna, ale ten jednak nie odpuści! I w końcu dowie się prawdy, po której otwarcie zapyta swoją ukochaną, kogo ona tak naprawdę kocha. Tyle tylko, że w 3936 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowa nie będzie mu w stanie na to odpowiedzieć, a jej wahanie już będzie dla Krawczyka wystarczającą odpowiedzią. Do tego stopnia, że postanowi się od niej wyprowadzić, a potem pobiegnie do biura Damiana!

Monika i Bruno już do siebie nie wrócą w 3938 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3938 odcinku "Na Wspólnej" zraniony Bruno postanowi utopić swoje smutki w alkoholu, ale w ostatniej chwili jednak się powstrzyma i zdecyduje spotkać się z Moniką, którą wciąż będzie kochał, jednak niestety bez wzajemności. Cieślikowa szczerze go za wszystko przeprosi, ale podtrzyma swoją decyzję o rozstaniu, co zaboli go jeszcze mocniej. Wówczas w 3938 odcinku "Na Wspólnej" Krawczyk zabierze od niej resztę swoich rzeczy i na pożegnanie prosto w twarz wykrzyczy jej, iż nie zasługuje na jego miłość. Ale czy Monika w ogóle coś sobie z tego zrobi? A może raz na zawsze zapomni o kochanku i wróci do Damiana, przez co znów będą z Kajtkiem (Mikołaj Szostek) rodziną? Tego dowiemy się już niebawem!