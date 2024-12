Na Wspólnej, odcinek 3947: Szczęście Oli i Mariusza nie potrwa długo! Wszystko przez tajemniczą przesyłkę od psychola Alana - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3947 - czwartek, 16.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3947 odcinku "Na Wspólnej" radość Oli i Mariusza z zaręczyn wcale nie potrwa długo! I to już nie za sprawą Żbików, którzy zniweczą romantyczne plany Czerskiego na oświadczyny w eleganckiej restauracji, przez co ostatecznie prawnik poprosi ukochaną o rękę w jej własnym mieszkaniu, a byłego kochanka Zimińskiej! A to dlatego, że Alan nie pozwoli im o sobie zapomnieć i wcale nie zniknie z ich życia, jak wcześniej obiecał, gdy narzeczeni go zdemaskowali i odkryli, że to on próbował zabić Mariusza, a na dodatek nagrali, jak przyznał się do winy. Wówczas Czerski postawił mu ultimatum i albo kazał zniknąć z życia Zimińskiej raz na zawsze, albo zagroził mu, że pójdzie z tym na policję. I choć oczywiście Novak wybrał pierwszą opcję, to jednak w 3947 odcinku "Na Wspólnej" znów powróci!

Alan wróci do życia Oli i Mariusza w 3947 odcinku "Na Wspólnej" tuż po ich zaręczynach!

W 3947 odcinku "Na Wspólnej" Alan wyśle świeżo upieczonym narzeczonym tajemniczą przesyłkę, po otwarciu której Ola ogromnie się zmartwi. I nic dziwnego, gdyż jej zawartość będzie przerażająca! Oczywiście, Mariusz spróbuje pocieszyć swoją ukochaną, ale niestety obawy Zimińskiej okażą się słuszne, gdyż psychol na tym nie poprzestanie! I jeszcze w 3947 odcinku "Na Wspólnej" zacznie śledzić zakochanych, którzy wybiorą się na wspólny spacer z malutkim Alankiem (Maja Mobrouk). Do czego posunie się tym razem? A już tym bardziej, gdy dowie się, że para się zaręczyła? Aż strach pomyśleć, gdyż przecież i bez tego próbował zabić rywala, a wcześniej nawet i porwać swojego syna!

Zimińska i Czerski znów znajdą się w niebezpieczeństwie w 3947 odcinku "Na Wspólnej"!

Pewnym jest jedno, że w 3947 odcinku "Na Wspólnej" szczęście Oli i Mariusza wcale nie potrwa długo, a para zbyt długo nie nacieszy się planowaniem wspólnej przyszłości, która przez Alana ponownie stanie pod dużym znakiem zapytania! Czy tym razem świeżo upieczeni narzeczeni zorientują się w porę i zapobiegną kolejnej tragedii? Czy Czerski doniesie na Novaka na policję? A może psycholowi w 3947 odcinku "Na Wspólnej" znów uda się go uprzedzić? Tego dowiemy się już niebawem!