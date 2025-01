Na Wspólnej, odcinek 3950: Eliza i Jarek stracą kontakt z Brunem! Tak skończy po rozstaniu z Moniką - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3950 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3950 odcinku "Na Wspólnej" Eliza i Jarek spróbują skontaktować się z Brunem, ale niestety na marne, gdyż przyjaciel nie odbierze od nich telefonu, ani nie da żadnego znaku życia. I wówczas Bergowie zaczną się na poważnie o niego martwić, tym bardziej, iż nie będą wiedzieli, czym jest to spowodowane! A to dlatego, że przecież dopiero co zakochany Krawczyk chwalił się swojemu przyjacielowi, iż planuje oświadczyć się jego ciotce, a jemu nie udało się go przed tym powstrzymać, przez co małżonkom nawet przez myśl nie przejdzie, że Monika i Bruno mogliby się rozstać! Ale w 3950 odcinku "Na Wspólnej" już wszystko stanie się dla nich jasne!

Eliza i Jarek dowiedzą się o rozstaniu Moniki i Bruna w 3950 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3950 odcinku "Na Wspólnej" Bergowie natkną się na Wspólnej na Cieślików, którzy po rozstaniu Moniki i Bruna i jego wyprowadzce znów będą razem! Eliza i Jarek zobaczą ukochaną Krawczyka ponownie w ramionach swojego męża i wówczas stanie się dla nich jasne, że ostatecznie związek ich przyjaciela nie przetrwał, a on może teraz przeżywać naprawdę trudne chwile. Tym bardziej, iż w 3950 odcinku "Na Wspólnej" oboje będą zdawali sobie sprawę, jak bardzo był zakochany w Cieślikowej w przeciwieństwie do niej samej, która wcale nie będzie rozpaczać po ich rozstaniu, gdyż będzie już z powrotem szczęśliwa u boku swojego męża Damiana!

Smutny koniec Krawczyka w 3950 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3950 odcinku "Na Wspólnej" Elizie i Jarkowi zrobi się szalenie żal Bruna, który kolejny raz zakocha się w najwłaściwiej kobiecie. I choć oboje próbowali go przed tym powstrzymać, to on ich jednak nie posłuchał i znów źle ulokował swoje uczucia, przez co znów będzie cierpiał, ale wyłącznie na własne życzenie! A co gorsza, w 3950 odcinku "Na Wspólnej" Bergowie już nie zdołają mu pomóc, gdyż sami zaczną mieć poważne problemy ze swoimi adoptowanymi dziećmi! A to dlatego, że zagrożony Jaruś (Jan Leśniewski) znów nieźle podpadnie w szkole, oszukując na sprawdzianie, z kolei Hanusia (Pola Żak) ulegnie poważnemu wypadkowi, gdy wjedzie w nią rozpędzony na hulajnodze nastolatek!