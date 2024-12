Na Wspólnej, odcinek 3943: Damian wróci do Moniki po wyprowadzce Bruna! Zawalczy o niewierną żonę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3945 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3943 odcinku "Na Wspólnej" Damian postanowi zawalczyć o swoją niewierną żonę, gdy dowie się od Kajtka o wyprowadzce Bruna od Moniki. Cieślik zobaczy w tym szansę na uratowanie ich małżeństwa i postanowi działać. Tym bardziej, że wcześniej nie zdzierży przeprowadzki Krawczyka, która jego zdaniem pogrzebie wszelkie możliwości na uratowanie ich związku, ale jego zniknięcie z ich życia zmieni wszystko. Dlatego w 3943 odcinku "Na Wspólnej" Cieślik zdecyduje się wrócić do swojej niewiernej żony i zaproponować jej terapię dla par, którą wcześniej orzeknie im sąd zamiast rozwodu, gdy Damian niespodziewanie wyzna, że wciąż kocha Monikę! Ale ona będzie innego zdania!

Damian przekona Monikę do terapii małżeńskiej w 3943 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3943 odcinku "Na Wspólnej" Monika będzie przekonana, że uda im się dogadać bez terapii i odrzuci pomysł swojego męża, co doprowadzi do kolejnej burzliwej kłótni między małżonkami. Tym bardziej, że Cieślik uzna, że bez niej sobie jednak nie poradzą i mimo to zacznie namawiać żonę, aby się na nią zdecydowali. I ostatecznie w 3943 odcinku "Na Wspólnej" postanowi na swoim, gdyż żona w końcu się na nią zgodzi! Tyle tylko, że nie przebiegnie ona po myśli senatora! A wręcz przeciwnie, gdyż dopiero po niej ich małżeństwo zawiśnie na włosku, gdy dowie się on rewelacji na swój temat! A mianowicie, że jest nudny i przewidywalny, a Monika pragnęłaby elementu adoracji i zaskoczenia, które przeżyła właśnie z Brunem!

Cieślikowie znów będą razem w 3945 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale mimo tego w 3945 odcinku "Na Wspólnej" Damian tak łatwo się nie podda i po konsultacji z Żanetą (Anna Guzik), postanowi dać żonie to, czego wcześniej, jak dowie się na terapii, brakowało jej w ich małżeństwie! I na szczęście tym razem, dzięki pomocy Szulcowej, mu się to uda, gdyż Cieślik kompletnie zaskoczy żonę nie tylko pięknym bukietem czerwonych róż, ale także niespodziewanym wybuchem namiętności! I to nie tylko ją, gdyż w 3945 odcinku "Na Wspólnej" na seks schadzce nakryje ich jeszcze bardziej zszokowany Kajtek! I wówczas już oboje nie będą mogli narzekać na brak adrenaliny!