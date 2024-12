Na Wspólnej, odcinek 3944: Terapia małżeńska pogrąży Cieślików! Damian nie zdzierży słów zdradzieckiej żony

"Na Wspólnej" odcinek 3944 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3944 odcinku "Na Wspólnej" Cieślikowie wybiorą się na terapię małżeńską, choć Monika wcale nie będzie ku temu chętna. A to dlatego, że żona Damiana będzie przekonana, że jej nie potrzebują i po wyprowadzce Bruna (Dawid Czupryński) zdołają dogadać się i bez niej. Ale dla senatora to wcale nie będzie takie proste, dlatego zacznie naciskać na swoją żonę, która ostatecznie zgodzi się na jego propozycję. Ale radość Damiana z tego powodu wcale nie potrwa długo, gdyż ich spotkanie w 3944 odcinku "Na Wspólnej" w ogóle nie przebiegnie po jego myśli! I zamiast im pomóc tylko zaszkodzi!

Szokujące wyznanie Moniki na terapii małżeńskiej z Damianem w 3944 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 3944 odcinku "Na Wspólnej" Monika przyzna, iż zdecydowała się na romans z Brunem, gdyż w małżeństwie z Damianem brakowało jej adoracji, zaskoczenia i odrobiny szaleństwa, które zapewniał jej Krawczyk. Cieślik będzie zszokowany wyznaniem swojej żony, tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że w jej oczach jest po prostu nudny i przewidywalny. I tak się zdenerwuje, że w 3944 odcinku "Na Wspólnej" nie zdoła kontynuować terapii i po prostu wyjdzie z gabinetu, zostawiając w nim żonę, która będzie przekonana, że to będzie już koniec ich małżeństwa...

Cieślik nie pogodzi się z oskarżeniami żony w 3945 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3945 odcinku "Na Wspólnej" Damiana wciąż będą męczyć słowa. Do tego stopnia, że postanowi omówić je z Żanetą (Anna Guzik). Cieślik otwarcie spyta Szulcową, czy Wojtek (Wojciech Błach) jeszcze ją czymś zaskakuje, a ona od razu domyśli się, co jest grane. W 3945 odcinku "Na Wspólnej" Żaneta doradzi Damianowi, jak wywrzeć na żonie wrażenie, a Cieślik zakupi piękny bukiet czerwonych róż i postanowi zastosować się do jej rad. I dobrze, gdyż faktycznie one podziałają! Do tego stopnia, że Kajtek (Mikołaj Szostek) nakryje swoich rodziców na seks schadzce i mocno się zdziwi. Podobnie z resztą jak Monika, która na brak adrenaliny z własnym mężem już nie będzie mogła narzekać!